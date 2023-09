Verástegui, un fascista

En el mundo contemporáneo el 11 de septiembre está asociado al ataque terrorista en Estados Unidos de las icónicas Torres Gemelas. Si eres de izquierda y estás en la tercera edad la primera asociación es el golpe de Estado en 1973 en Chile. Toda la izquierda del mundo miraba con admiración y esperanza la presidencia de Salvador Allende. La izquierda llegando al poder por primera vez ganando las elecciones después de intentarlo varias veces y ser víctima de fraudes y represión. ¿Suena familiar? El ejército de Chile ha sido y es, aristócrata, burgués, sobre todo los altos mandos. Empresas americanas como la ITT e intereses en el cobre descaradamente ordenaron ese golpe de Estado, lo hemos confirmado recientemente al desclasificar documentos. Fue dramático para mi joven generación, me conmoví enormemente, apenas en diciembre lo había ido a ver en su visita apoteósica a México. Todo indica que se suicidó, sin embargo, hay un margen de duda. Si al verse rodeado y atacado por su propio ejército por aire y tierra, se pegó dos tiros, conociéndolo, yo diría que lo pensó muy bien. Hizo un llamado a la nación por la última estación de radio cuyas torres no habían sido bombardeadas, vale la pena escucharlo. Hizo un llamado a la no resistencia, a no pelear, para no experimentar lo que le estaba sucediendo a su gobierno legítimo, reconociendo que la fuerza del ejército es mucho mayor que cualquier otra fuerza. Que no quería más muertos, que el tiempo permitiría que renaciera el apetito de justicia y honestidad de una generación. Bien pronosticó, les esperaban muchos años de dictadura con el general Pinochet, hoy en día está en la presidencia una izquierda muy blanda, algo es algo. Esa rancia ultraderecha es la que quitó la presidencia en España y desencadenó el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial con años de dictadura del general Franco, es la que ha movido más de una vez al ejército para detener cualquier movimiento que se acerque al socialismo. Veo por primera vez en mi vida asomarse oficialmente como candidato a la presidencia mexicana a un fascista, Verástegui. Alguien para quien el Prian es comunista y trotskista (sic). Puede capturar millones de votos católicos y ultraconservadores, no es poca cosa. De hecho, le resta votos a la derecha, pero la sola idea de que un sujeto así de torcido esté en la lista final de los candidatos a la presidencia es lo que me asusta, que tengan un espacio político propio. Recordando a unos de mis héroes siendo estudiante de medicina, al médico presidente socialista, Salvador Allende, me da mucho gusto saber que AMLO está visitando Chile. México dio la cara en su momento, el que más.

*- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.