Urge regularización de eventos pedestres

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana está trabajando en el calendario de eventos del 2020, con su campaña de registros a todo lo que da, en las oficinas del Crea.

Habrá carreras de todas las distancias, 5K, 10K, un poco más, como La Enchilada, promovida por De los Ángeles Team, 12 kilómetros que gozan de mucha aceptación entre quienes gustan hacer distancia en el asfalto.

También estará en el programa el Medio Maratón Internacional de Tijuana y también regresa el Medio Maratón del Cetys, que en Mexicali es un éxito, pero no tanto en esta ciudad.

En el calendario también están registrando las tan socorridas, para los promotores, “carreras con causa”, que no tienen otra finalidad que agarrar billetes, aprovechando que todo mundo quiere hacer esta actividad.

Darán continuidad al Serial Atlético Delegacional, el evento más exitoso de los últimos años, modelo para el que están por terminar en Ensenada y en Mexicali también lo intentaron, pero el clima no les ayudó.

Se reciben todos los registros, con las reservas del caso, pues ahora serán estrictos con los organizadores.

Deberán tener el aval de la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana y contar con los servicios médicos y protección a los miles de corredores que se atreven a desafiar el pesado tráfico vehicular.

Imdet pondrá mucha atención en la protección, pues no hace mucho hicieron un evento nocturno que no contó con la vigilancia policiaca y afortunadamente no hubo nada que lamentar.

Ojalá que esta administración sí pueda acabar con los vivales promotores de “carreras con causa”, ya que, en la mayoría de los casos, cuando hay ganancias, van a parar a sus bolsillos.

En el calendario 2020 tendrán los eventos mensuales que programa la Limat y los de la asociación master, que tantos triunfos a nivel nacional e internacional han dado a Baja California y México.

Es un hecho que en el 2020 reanudarán el Maratón Internacional de Tijuana, que en los tres años de su gestión se negó a realizar el Indetito, la administración más gris que ha tenido la paramunicipal del deporte.

El maratón y su realización se debe a una promesa de campaña el alcalde Arturo González Cruz y que había sido adelantado por la regidora Yolanda García Bañuelos.

Las últimas tres ediciones del Maratón se hicieron alternas al Medio Maratón, pero en el 2020 serán en fechas distintas, para una mejor organización y mayor participación de la gente de casa.

De hecho, ya hubo pláticas entre el titular del Imdet, Juan Carlos Pelayo y el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, con el tema de los 42.195 metros.

La competencia pedestre necesita el aval de la FMAA, que se entregará al cumplir con todos los requisitos.

Además del aval, la ruta tiene que estar certificada y eso se hará a su debido tiempo

Pelayo regresó a casa satisfecho de las gestiones, con el apoyo del titular de la FMAA, que ayudará en la difusión a nivel internacional de la justa, que al igual que otras en México, dominan los corredores de origen africano.

En el último corte, además de los eventos pedestres callejeros, se habían registrado paseos ciclistas, con los que tienen que conformarse los pedalistas, a falta de competencias oficiales, que no se hacen por falta de escenarios y los altos costos que tienen que cubrir para su realización.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.