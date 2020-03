UnDíaSinNosotras #NiUnaMás

El 8 de marzo fue un día que marcó la historia de todo México y de varios países alrededor del mundo, gracias a que miles de mujeres se sumaron a las marchas para exigir sus derechos y un alto a la violencia que se vive en contra de ellas, además al siguiente día nos unimos a #UnDíaSinNosotras otro acontecimiento que tenía un mensaje que no todas las personas comprendieron, ¿tú lograste entenderlo?

Como cada año, el 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la mujer, pero en este 2020 fue distinto ya que esta fecha trascendió gracias a las redes sociales y a que miles y miles de chicas tomaron la decisión de no callar y alzar la voz por aquellas que ya no están con nosotros y así no haya #NiUnaMás.

No se trata de una celebración sino de exigir justicia por los miles de feminicidios que han ocurrido hasta hoy y han quedado impunes, por lo menos en lo que va del 2020 han ocurrido 73 feminicidios, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Es así, como miles de mujeres salieron a las calles el 8 de marzo y al día siguiente fue el paro nacional de #UnDíaSinNosotras, una protesta que consistió en que las mujeres no salieran a trabajar, a la escuela, a la calle y que no realizaran ningún tipo de trabajo doméstico, y no, no se trata simplemente de “Un día libre” o “Un día de flojera” como muchos hombres mencionaban, sino de hacer conciencia y que las personas entiendan lo que realmente está sucediendo con el mundo, porque las mujeres asesinadas no llegan al trabajo, no llegan a clases, al súper, al cine, a un café, ni tampoco contestan mensajes en redes sociales, algunas mujeres asesinadas están botadas en alguna carretera, en un baldío o en un canal.

Si esto continúa así, el 9 de marzo podría ser nuestro futuro, un futuro que se ve cada vez más cerca gracias a la inseguridad de nuestro país, porque hoy en día es normal salir con miedo del trabajo, de la escuela y es todo un reto tomar el autobús para regresar a casa, pensando que podría sucederte algo durante ese trayecto o que incluso podrías no llegar.

Pero esperemos que miles de personas hayan logrado comprenderlo y entiendan que la situación de nuestro país no puede continuar así y no solo de la parte de nuestro presidente sino también de nuestra sociedad, inculquemos a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, a nuestro alrededor que es importante respetar a las mujeres, inculquemos valores y hagamos un futuro mejor. Ahora cuéntame tú, ¿qué opinas de la marcha que se realizó el 8 de marzo? ¿Participaste en alguna o en #UnDíaSinNosotras?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.