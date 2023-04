¿Cómo sería un día sin Internet y por ende sin redes sociales? Me imagino que serían horas caóticas para las empresas o negocios que dependen de este avance tecnológico, pero qué haríamos los seres comunes y corrientes? En nuestro país, según las estadísticas pasamos alrededor de tres horas con veinte minutos diariamente viendo redes sociales o posteando en Facebook, Instagram, Twitter o Tik Tok, mientras que un país como Japón no dedica ni una hora al día a estas herramientas. La llegada del Internet vino a ayudarnos en cuanto a la llegada de información de manera casi inmediata, recuerdo que por allá de 1994 saqué mi cuenta de hotmail y aún la conservo, había otras plataformas como Yahoo, Lycos, teníamos el Messenger de la mariposa y el famoso Latin Chat, que buenos tiempos aquellos. Fue allá por el 2003 que conocimos el Hi 5, una red donde subíamos fotos y la gente podía dar una opinión en tu muro, para muchos de nosotros fue nuestra primer red social, un año después llegó el MySpace y el Hi 5 dejó de usarse para que los usuarios pusieran su ranking de amigos, ahí muchas amistades comenzaron con los conflictos. Aunque Facebook aparece en el 2004, fue hasta el 2008 que se popularizó en nuestro país, es considerada la “madre de las redes” y ha sobrevivido con 2.958 millones de usuarios en el mundo entero. Aunque los jóvenes la consideran pasada de moda o la página de las tías chismosas, es para los que tenemos un negocio, una herramienta indispensable para meter pautas de publicidad y funciona bastante bien, ya que es barata y se puede segmentar el público al que está dirigida la campaña de mercadotecnia. Instagram (2010) es la red de la belleza, las poses, los cuerpos, rostros perfectos, los mundos imaginarios y tiene 1.336 millones de usuarios en el mundo, también indispensable para publicidad de medicina estética, restaurantes, productos de belleza y otros giros comerciales. Twitter (2006) para muchos no es una red necesaria, pero básica para personalidades, figuras públicas, políticos, presidentes, portales informativos y Medios de Comunicación, pero qué me dicen de Tik Tok? La más popular entre la gente joven y vino a sacar el actor, cantante o bailarín que muchos llevan dentro. Un día sin redes sociales, ¿Lo has hecho? Te gustaría desconectarte por completo una semana y no saber del WhatsApp? Sería una buena no creen?

