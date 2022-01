Tres años echando culpas

Van tres años de que se ha tratado de implantar en el país la Cuarta Trasformación por parte de partido Morena y sus integrantes, tanto dentro como fuera de los gobiernos guinda. Desmantelando instituciones y dejando en la desesperanza a millones de mexicanos que veían en algunas de estas instituciones o agrupaciones que resolvían sus problemas, como por ejemplo las estancias infantiles, tal vez miles hacían negocio con ellas, era solo tomar medias y eliminar las que estaban fallando y no a las que si funcionaban, sobre todo aquellas en colonias donde mujeres atendían a hijos de vecinas que iban tranquilas a trabajar y ahora pasan trabajo para que sean atendidos.

Han pasado tres años de haber suprimido el “Seguro Popular” y sustituido por un adefesio de institución el “Insabi”, que para mí ha sido una estupidez de todos los gobiernos que eliminan lo creado y fundan una institución peor. Vaya desde el nombre: Instituto de Salud para el Bienestar, a lo mejor el nombre lo ideo Andrés Manuel López Obrador en una de sus noches creadoras. Pero ¿habrá un instituto de salud para el malestar? Pues no, claro que un instituto de salud es para el bienestar y no para el malestar, pero estos genios de la 4T bautizan instituciones a lo estúpido. No ha servido, no ha brindado salud como dijeron que otorgarían como Dinamarca, ni siquiera creo hayan llegado a lo que era el Seguro Popular. La falta de medicamentos, resultado de ese afán de destruir todo convenio con farmacéuticas, que si bien hicieron muchas tranzas, hasta el momento no han método a la cárcel a ningún exfuncionario de salud o de hacienda que fue responsable de esas compras leoninas.

Vivimos, como en otros sexenios, bajo las ocurrencias del presidente que no ha podido resolver el problema de la delincuencia. Su estrategia de abrazos no balazos no ha funcionado, pero no lo quieren reconocer. En Baja California la actuación de Bonilla Valdez fue pésima en cuestión de seguridad, simplemente las cifras de homicidios en su administración lo demuestran, se la pasó criticando a sus enemigos políticos en vez de actuar en contra de la delincuencia, le pidió a su amigo AMLO le mandara a la Guardia Nacional que no ha servido para nada. Tijuana cuenta con dos cuarteles de la Guardia Nacional y los homicidios continúan, en época de Felipe Calderón pasó lo mismo, la policía Federal estaba en hoteles en grades fiestass y el pleito entre los Arellanos Félix y el Cártel de Sinaloa estaba en las calles.

Mexicali no estaba exenta a la delincuencia ni a los homicidios, pero nunca como está ahora, no hay día que no se reporte un homicidio, matan a hombres y mujeres, muchos ejecutados en sus casas o afuera de estas. Marina del Pilar Ávila Olmeda presumía cuando era alcaldesa de la capital de Baja California que en su gobierno se había abatido la delincuencia y disminuido los homicidios, pero creo que se le olvidó que en esos momentos habíamos entrado a la pandemia del Covid 19, estábamos recluidos en nuestras casas, no fue su gobierno.

Y qué podemos decir del problema con el magisterio, tanto la Sección 2 como la Sección 37, los primeros se resisten a asistir a las aulas si no les resuelven los problemas de pago; también el SETE. Mientras escribo estas líneas miles de personas se están infectando de Covid y el retorno a clases se seguirá posponiendo. La 4T un cambio que se antojaba para el “bienestar” de todos los mexicanos que no se ha logrado, ojalá pronto dejen de echar culpas a sus antecesores y empiecen a responsabilizarse por el presente y actúen. Mi más sentido pésame a la familia de Margarito –cuatro cuatro- Martínez por su muerte, seguimos en un país sin garantías para ejercer el oficio más bello del mundo: el periodismo.

*El autor es Periodista independiente.