Trato preferencial

Tal parece que al interior del 23 Ayuntamiento de Ensenada no todos son medidos con la misma vara por parte del presidente municipal, Armando Ayala Robles. Recuerde usted que apenas a principios de mayo el Alcalde despidió a tres funcionarios del área de Bienestar Social por haber estado presentes en una fiesta y no respetar la cuarentena. En aquella ocasión manifestó a través de un comunicado que los funcionarios municipales debían dar el ejemplo en lo que respecta al cumplimiento de reglas y disposiciones.

El problema es que al parecer las reglas no aplican igual para todos, pues el director de Bienestar Social, Jorge Eduardo Vega Zamora, celebró su enlace matrimonial el pasado sábado 16 de mayo frente, asegura el funcionario, apenas unos quince familiares.

Pero la cosa no para ahí, resulta que el propio Ayala Robles, en uso de sus facultades, ofició el matrimonio civil de su cercano colaborador.

La situación, que no había pasado de ser solo un rumor sin confirmar en las redes sociales, obligó a Ayala Robles a emitir un comunicado luego que el propio gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, lamentó el incidente en una transmisión de Facebook y dijo que a pesar de que trataron de convencer al funcionario de que no se casara en estas fechas, no lograron que cambiara de opinión.

Después de dicha declaración a Ayala Robles no le quedó de otra más que decir que él mismo había celebrado el enlace y que únicamente habían asistido quince personas, sin embargo, los vecinos de la zona afirman que eran muchos más invitados.

Quieren más obra

En Ensenada, los empresarios de la construcción ya se enteraron que para terminar el bulevar Zertuche se tiene previsto vender un terreno de 13 hectáreas ubicado en el Sauzal y que de hecho ya se iniciaron trámites para desincorporarlo del Estado y meterlo a dominio propio. Trascendió que por dicho terreno el Gobierno Estatal recibirá 200 millones de pesos.

Hasta ahí todo bien, pero se encendieron los focos rojos entre los constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE), Compañías Mexicanas de la Construcción (Comice), el Colegio de Arquitectos de Ensenada y el Colegio de Profesionistas de Ingeniería Civil (Copice), es que la obra saldrá, ya con el pago de terreno, en 50 millones de pesos en promedio y el resto quiere el Estado llevárselo a Mexicali para ejecutar obra en esa ciudad.

Se sabe que ya trabajan los empresarios en un posicionamiento para entregarlo a la titular de la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, Karen Postlethwaite Montijo, y exigir que si ese dinero se consigue con la venta de los terrenos de la ciudad, se invierta en la pavimentación de las calles de Ensenada.

BC a la baja; Mexicali no

Todo indica que la primera oleada de Covid-19 en Baja California ya va a la baja, al menos así lo sugieren los datos del Sector Salud, a cargo del doctor, Alonso Pérez Rico, pero Mexicali sigue sin presentar cambios positivos y ayer se dio el anuncio de un repunte de casos.

Los datos hasta el domingo 10 de mayo arrojaban un total de 942 casos confirmados en Mexicali, mientras que para ayer 17 de mayo sumaban mil 332, es decir 390 casos confirmados en una semana.

Mientras que Tijuana, al 10 de mayo tenía un total de mil 216 casos confirmados de Covid-19 y hasta el reporte de ayer mil 559, lo que da un crecimiento en la semana de 343 casos, cerca de 50 casos menos que Mexicali, a pesar de ser una ciudad con una mayor densidad de población.

Si bien Tijuana era el epicentro de la pandemia en Baja California, esta ya alcanzó su punto alto y va en descenso, pero parece que en Mexicali los casos aún no alcanzan el pico, esto debido a la movilidad que ha tenido la ciudad, lo que seguramente alargaría la sana distancia si no se hace caso a las recomendaciones del sector salud.