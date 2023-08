El pasado domingo 27 de agosto se celebró una edición más del Maratón de México sorprendiendo el boliviano Héctor Garibay al superar a varios kenianos y marcar un tiempazo de 2hr.07.44, que significó nuevo récord del evento. Entre las mujeres, las kenianas hicieron el 1, 2, 3 encabezadas por Celestine Chepchirchir (2h 27:17). Y en la Baja se llevó a cabo el Medio Maratón de Ensenada que se había pospuesto la semana pasada por las lluvias. El evento no tuvo muchos corredores foráneos, ni la presencia de varios kenianos siempre favoritos, solo participó en varonil el keniano Bernad Kibet que terminó segundo (1hr.09.23) detrás de Hobed Soberanes (1hr.07.14) el ganador procedente de Mexicali, que hizo tiempo de de 1hr.07.14, mientras que Mary Akor la atleta estadounidense de origen nigeriano fue la primera en femenil con tiempo de 1hr.20.02.

Yo estuve tomando fotos de los primeros lugares, para nuestra pagina “Yo también corro en Tj” y apenas habían pasado 4 corredores, cuando llegó a la meta con paso lento una joven haciéndose pasar por la ganadora, los organizadores no se dieron cuenta que era una tramposa y le colocaron el listón de meta, siendo evidente la trampa pues el reloj marcaba alrededor de 1hora con 10 minutos, cuando las corredoras locales no bajan del 1hr.20, las mejores africanas que han venido a participar han marcado alrededor de 1hr.12 y las mejores de México algo así como 1hr.14, de hecho la ganadora esta vez, como ya lo mencionamos hizo 1hr.20. Después por medio de los chips los encargados del cronometraje, la empresa Altec, confirmaron que no había pasado por el tapete colocado en el km 13 y simplemente no se le tomó en cuenta para premiación alguna. Luego nos dimos cuenta de otro tramposo llegando a la meta corriendo con chamarra y capuchón y “fresco como una lechuga” llegando a la meta lentamente entre corredores rápidos. Personas que estaban como a 100 metros de la meta, nos comunicaron que vieron a varios meterse ahí para hacer trampa llegar a la meta y reclamar medalla. En las noticias y en redes sociales se hizo viral que en el Maratón de la Ciudad de México como en otros años, hubo muchos tramposos, publicándose evidencias de su trampa al correr solo parte del recorrido, y es que en los diferentes tapetes con sensores que se colocan a lo largo de la ruta, se registra el paso de los corredores y es ahí cuando se evidencia que no pasaron por esa parte de la ruta cuando los sensores no detectan el chip y no registran nada.

Me tomé la libertad de compartir aquí un texto sobre este tema tomado de la página de FB llamado “Los caza tramposos del Maratón” “La cantidad de personas haciendo trampa en el Maratón CDMX no es alentador, es una gran tristeza que como mexicanos no respetemos lo básico y que se considere normal no respetar las reglas, seguimos teniendo mucha gente tramposa. Para los que señalan que no nos afecta, que es algo personal, que no debe importarnos, recuerden que una sociedad sin valores es una sociedad perdida, cuando vean a políticos y empresarios corruptos no se sorprendan, si aceptamos trampas en algo tan básico como un deporte no podemos esperar rectitud y honestidad en cosas más importantes. Nos negamos a aceptar un México así”.