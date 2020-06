Tiempos de crisis, tiempos para emprendedores

Estamos cumpliendo ya más de tres meses desde que inició nuestro confinamiento por motivos del COVID – 19, como hemos comentado en otras ocasiones, lo que comenzó siendo una franca crisis de salud, de prolongarse, como ya sucedió y de momento no se conoce cuándo habrá un control de esta, se ha convertido en una crisis económica, ahora con riesgo de convertirse en una crisis social.

Cuando las crisis son prolongadas, todos salimos afectados o por lo menos raspados, los negocios, sus colaboradores, sus familias y por ende la población en general, algunos giros entraron a esta afectación paulatinamente otros fueron de golpe y de manera acelerada, el resto, incluso algunos de los denominados esenciales fueron afectados de forma directa o indirecta.

Sin embargo, hay quienes no sólo se sientan a ver pasar la crisis o quedarse inmerso en ella, existen estas personas con las cualidades de un emprendedor que es el que ve la oportunidad que esto puede traer, ya sea para sacar adelante la empresa para la que trabaja o para crear un nuevo proyecto; estoy convencido que el resultado será una nueva era de empresas, empresarios y emprendedores.

No es fácil, estoy de acuerdo que el panorama pareciera ponerse cada día más complicado, para siquiera tener el pensamiento de querer emprender, sin embargo, dice una frase muy famosa “Ningún mar en calma hizo experto a un marinero” y sí, la marea se siente muy fuerte, pero es justo ahí donde sale a flote el carácter para idear nuevas estrategias, formas distintas de comunicar, nuevos productos a desarrollar, nuevas maneras de atracción a nuestros clientes, un nuevo plan de mercado o definitivamente re plantear totalmente el giro de tu proyecto, he visto con tristeza que muchos negocios de distintos giros se han visto en la necesidad de cerrar sus locales definitivamente, muchos de ellos que se han consolidado a través de los años y que de no ser por esta situación, seguirían adelante, es triste ver bajar sus cortinas, pero estoy seguro que muchos de ellos regresaran en algún tiempo y también estoy seguro que veremos nuevas generaciones de negocios iniciando.

Para concluir quiero recordarte que los organismos empresariales que se agrupan en este Consejo, pertenecen a dieciséis de los principales sectores productivos de la economía y están ahí para ayudarte, para hacer equipo y en conjunto fortalecerse, aquí estamos y aquí seguiremos, ¡Tijuana nos necesita unidos!

* El autor es Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Tijuana.