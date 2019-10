Sufrida coronación

La Liga Mexicana de Beisbol tiene un gran campeón de la temporada 2019, los Acereros del Norte, el conjunto de Monclova.

Desde hace tiempo armaban grandes trabucos, pero las cosas no se les daban, hasta este año, dejando en el camino a tres de los máximos ganadores del circuito veraniego de pelota, son monarcas.

Para acceder a la final de la Zona Norte, los Acereros del Norte batieron a Sultanes de Monterrey, ganadores de uno de los dos torneos de la temporada 2018.

Luego se fueron a siete juegos para imponerse a los Toros de Tijuana, en casa de los astados, el Estadio Chevron, donde los aficionados reconocieron que Acereros del Norte fueron los mejores en el terreno.

La Serie del Rey también se decidió en lo máximo, el séptimo partido, pero los Acereros lograron el cetro ante su público y en su casa, el horno más grande de México.

Dieron cuenta de Leones de Yucatán, otro de los monarcas de la temporada 2018.

Solo vimos un partido completo de la serie, el sexto, atendiendo una invitación de Armando Esquivel y Juan Manuel Vega, en el estudio donde se hace el programa Somos Toros y sí, los peloteros de Monclova le ponían el extra en cada una de las jugadas en las que participaban, a la ofensiva o defensiva.

Del partido en el que se coronaron, tuvimos oportunidad de ver unas entradas y la algarabía de peloteros y cuerpo técnico en el terreno de juego y de los aficionados en las gradas, hasta el tope, no cabía nadie más en el estadio.

Para resumir, Monclova fue mejor, o al menos, jugó mejor que Sultanes, Toros y Yucatán, teniendo como recompensa el título de la pelota mexicana.

Según los encargados de la crónica, la directiva de Monclova no descansará, buscarán llegar a un arreglo con la mayoría de los peloteros e ir por los refuerzos que los ayuden a refrendar la corona el próximo año.

Si no hay cambio de planes, el 13 de octubre se pone en marcha la edición 2019-2020 del torneo oficial de la Liga Amateur de Tijuana, el querido circuito rojo, al menos por nosotros.

Como ha sido desde hace años, la Amateur solo tiene la categoría Mayor y juntan, máximo, doce equipos, pero todos de muy buen nivel.

Entrarán en acción los Osos del Cetys Universidad, que comanda Luis Alonso Mendoza, siempre contendientes a la corona, Toros y Royals, otro de los conjuntos a vencer.

También Zona Norte, Aztecas y los Galgos del Instituto Tecnológico de Tijuana, que aprovechan el peleado torneo del circuito colorado como preparación para las competencias estudiantiles.

Nuevamente en la pelea Atléticos, Red Sox, Corsarios, de la familia Plascencia y la reaparición de Vaquero, no hace mucho el equipo dominante en la Liga Amateur.

De hecho solo estuvo fuera el nombre, ya que la mayoría de los peloteros se enfundaron en la franela de Rebels, que disputaron la final con Cardenales, la escuadra que dirige Maylo Peña y que logró el título.

Piratas, que en unas de sus participaciones tenía en sus filas a Isaac Rodríguez y Juan Apodaca, de los Toros de Tijuana, se tomarán un receso esta temporada, pero deberá llegar otro conjunto para completar la docena.

Como calentamiento, el domingo de enfrente hay programación, en la que los campeones Cardenales se medirán a Corsarios.

Royals apadrina la reaparición de Vaquero y Toros chocan con Atléticos.

Ya no hay más espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy.