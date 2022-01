Somos un nuevo mundo que inventó coronavirus

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE)..- “Nos coronaron con este virus porque nos portamos muy mal”… Joseph McKadew.

“Ríe payaso, ¡ríe!, aunque te cueste la vida”… Anónimo.“Coronavirus ha puesto a la humanidad en 3 y 2”… J.V.“Coronavirus batea para 300… J.V.“Ojo…: Coronavirus no es un anuncio de la cerveza Corona”… J. V.“Nicolás Maduro le pregunta a Joe Biden, cuántos millones de dólares ofrece por la cabeza de coronavirus”… J.V.“¡Qué bueno sería la culopicosidad como vacuna contra el coronavirus!”… J.V.“Lo único superior al coronavirus es la unión de los humanos en todo el mundo”… J.V.“Peor que el coronavirus, es el miedo al miedo”… Juan Manuel Serrat.“El miedo al miedo se debe a la ignorancia, y en este caso todos somos ignorantes”… Juan Manuel Serrat.“Los bigleaguers debutantes en 2019, 2020, 2021 y 2022 serán la generación coronavirus”… J.V.“Lo bueno del coronavirus es que te mata, pero no hay que operar”… J.V.“¿Ustedes salen a la calle con la mascarilla puesta, como dijo el gobierno, o sin la mascarilla puesta, como dijo el gobierno?”… El Hormiguero.“Coronavirus, lógicamente, se hizo viral”… J.V.“En 2015 había coronavirus en Miss Universo, porque Steve Harvey, coronó a la colombiana, Ariadna Gutiérrez, cuando la ganadora era Pía Alonzo Wurtzbach, de Filipinas… J.V.“Antes, a quienes tenían mal carácter, los llamábamos virulentos, sin saber qué era un virus”… J.V.“Cuando los médicos no sabían cuál era el mal, decían ‘es un virus’. Ahora ya saben”… J.V.“Ando en busca de alguien llamado Noé, que tenga un arca donde meterme”… J.V.“¿Qué tendrá el coronavirus contra nosotros, los viejecitos llamados de la tercera edad?”… J.V.“Nos piden estar unidos en contra del coronavirus, pero ¡que ironía!, separados a dos o tres metros”… J.V.“¿Cómo harán los recién casados para estar tan separados?”… J.V.“¿Habrá terrorismo más agresivo y fatal que coronavirus?”… J.V.“Los murciélagos, ¿estarán felices o arrepentidos?”… J.V.“¿Cuánto cuesta en China el kilo de murciélago?”… J.V.“Estar encerrado no es tan malo, el problema es con quién”… J.V.“Todos necesitamos un sicólogo, y cada uno de esos sicólogos necesita, a su vez, un sicólogo”… J.V.“Los cuidados por la pandemia han limpiado a esta bolita que llamamos mundo y que ha estado tan rodeada de contaminación”… J.V.“Hacía tiempo no hablábamos tan fácilmente de tantos muertos ni de tantos millones de desempleados”… J.V.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

