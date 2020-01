Mexicali fue el primer municipio de Baja California donde el 11 de agosto de 2010 se echó a andar el entonces llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), al que a una década de distancia aún así se le conoce, donde una de las características que diferencia con el “viejito” sistema, es la oralidad en las audiencias.

En aquella época uno de los más entusiastas en echar a andar el llamado Nuevo Sistema, era el entonces procurador Rommel Moreno Manjarrez y la subprocuradora María Elena Andrade Ramírez, quien hoy funge como directora de Seguridad Pública Municipal.

Claro que al implementarse llovieron críticas al sistema, sobre todo porque con las reformas legales dejaron de existir una serie de delitos que eran considerados “graves”, por lo que de oficio ameritaban prisión preventiva, entre ellos la mayoría de los robos, como el de vehículos y la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Así que cuando una persona era imputada, regulamente llevaba su proceso en libertd, con una de las medidas cautelares que podían ser desde firma semanal hasta llevar un dispositivo electrónico para la ubicación en tiempo real.

Fue ahí cuando la gente empezó a ver al sistema como la llamada “puerta giratoria” para la delincuencia. Es decir, cometer un delito y quedar libre.

Finalmente, para junio de 2016 el “nuevo sistema” seimplementó en todo el país. Costó una buena billetiza hacerlo, desde la capacitación hasta la infraestructura.

Por eso esta semana el gremio de los abogados se sorprendió cuando el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sorprendió con la propuesta de “reformar” de nuevo el sistema penal.

Algo que prendió los “focos rojos” es lo que se considera como una regresión, como aumentar de nuevo el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa, poner a sospechosos de cometer cualquier delito en arraigo por 40 días antes de llevarlo ante un Juez, la “presunción de culpabilidad” en caso de negarse el imputado a hacerse una prueba, entre otros.

Quizá el llamado “Nuevo Sistema de Justicia Penal” no resultó la panacea con la que fue promocionado, pero realizar una reforma para volver al pasado parece más que preocupante. Una de las razones del sistema oral adversarial era garantizar a los imputados la presunción de inocencia hasta ser juzgado y sentenciado.

De darse un retroceso, con el arraigo para quien cometa cualquier delito, la presunción de culpabilidad y un sinnúmero de delitos con prisión preventiva oficiosa, se estaría promoviendo el castigo antes de ser considerado culpable.

Se debe recordar que México ha firmado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que los estaría violando en caso de darse un retroceso como el señalado.

Por eso sería interesante conocer la opinión de Moreno Manjarrez y Andrade Ramírez, así como de los representantes de agrupaciones de abogados que ahora están del otro lado del escritorio.

Cobach

Como la época del terror de la “Revolución Francesa” se están sintiendo muchos directivos que acaban de ser despedidos en los planteles de Colegio de Bchilleres en todo el Estado.

Y es que la guillotina estuvo cortando cabezas toda la semana debido a los cambios administrativos que ya habían sido anunciados.

Obviamente esto va a generar mucha grilla entre los afectados y van a tratar de defenferse con dientes y garras para sostenerse en sus cargos.

Uno de los argumentos que sostienen muchos de los corridos directores, es que aprobaron un examen aplicado por el Servicio Profesional Docente para asegurar la permanencia en el cargo.

Independientemente de los pleitos jurídicos que se puedan generar, hay quienes señalan que un examen no asegura una buena administración en un plantel educativo, y un ejemplo de ello es el plantel “El Florido” de Tijuana, donde el ex director organizaba concursos de modelaje y belleza con las alumnas mostrando y cobrando una entrada de 20 dólares a los eventos.

Además, en el plantel “Hidalgo” en Mexicali, hay versiones de que empleados y alumnos están hartos del director Rubén Benítez a quien ya no soportan por prepotente.

Muchos de los ex directivos estuvieron por examen y otros nombrados por administraciones blanquiazules.

Pero al parecer ya no hay vuelta de hoja, y la Dirección General le está dando un “refresh” al Cobach y posiblemente así como los casos mencionados, más vale que si la parte acusadora está libre de culpas pueden tirar las piedras, pero de lo contrario pueden salir bastante raspados, ya que muchos maestros que han sido afectados por los comportamientos de los directores en sus labores, sin duda, no van a abogar por ellos.

Por el bien de los estudiantes, se debe esperar que las cosas mejoren en su educación, porque finalmente eso es lo importante.