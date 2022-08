Significado de ciudades

Se nos ha hecho costumbre oír el nombre de algunas ciudades del mundo, ciudades como Tokio, Tel Aviv, Roma, Río de Janeiro, Hong Kong, Cd. de México o Mexicali, sin saber por qué se llaman así o a quien deben su nombre. Empezaremos con Tokio, cuando Tokugawa Leyasu se convirtió en el primer shogun (comandante militar hereditario) del shogunato de Tokugawa, hizo del pequeño pueblo pesquero de Edo su capital. La ciudad creció bajo su gobierno, y cuando el emperador regresó al poder en 1868, trasladó el palacio imperial de Kioto (que entonces era la capital) a Edo y renombró la ciudad Tokio, que significa Capital del Este. Tel Aviv, el nombre El nombre original de este asentamiento judío en la entonces Palestina era Ahuzat Baiet, que se traduce como "asentamiento de viviendas". Podría haber seguido siendo el nombre de ciudad más aburrido de la historia si los colonos no hubieran decidido mezclar las cosas en la nueva y vieja visión de Theodore Herzl, combinando la palabra hebrea para la primavera, "Aviv", con la palabra "Tel" para significar "colina hecha por el hombre". Roma, la leyenda es mucho más genial que la realidad. Y dado que la única historia de origen involucra a Rómulo y Remo, los hijos gemelos del dios romano de la guerra, Marte, siendo robados de su madre por un tío vengativo, arrojados al río Tíber y rescatados por una loba que los crió, hasta que se les instruyó para construir una ciudad en el sitio donde fueron rescatados. Rio de Janeiro, no hay un "Río de Enero" real, el nombre que los exploradores portugueses le dieron a la Bahía de Guanabara después del mes en que lo descubrieron, resulta que asumieron incorrectamente que la bahía era la desembocadura de un río gigante y llamaron a la zona "Río de Janeiro" sin molestarse en ver si existía un río. Moscú, la capital rusa se encuentra en el río Moscva, que es obviamente de donde proviene el nombre de la ciudad. Sin embargo, hay un par de teorías sobre de dónde proviene el nombre Moscva. El primero postula que es un derivado de un nombre fino-ugrio que significa "río de" vacas, osos u oscuridad. Nadie está realmente seguro de cuál, pero todo parece bastante apropiado. La otra teoría, más popular, dice que el nombre proviene de una palabra eslava que significa río húmedo y pantanoso. Hong Kong, El nombre de la ciudad se basa en la pronunciación cantonesa de caracteres que significan "puerto fragante". Y no, no predijeron el olor de los cargueros comerciales cientos de años antes de tiempo. El nombre probablemente se refiere al papel temprano de Hong Kong como un puerto desde el cual exportaron madera de agar nativa a las provincias del norte, donde se usaba para hacer fragancias y se agregaba al vino / licor para darle sabor. Cd de México, Cuando llegaron los españoles, el imperio mexica (azteca) se llamaba México-Tenochtitlan e incluía la Ciudad de México. Los españoles llamaron a México, “Nueva España” y la Ciudad de México era su capital, se adaptó perfectamente al nombre cuando declararon como capital a la Ciudad de México en 1585. En ese momento, los españoles solo se referían a la capital como México. La Ciudad de México recibió su nombre del conquistador Hernán Cortés, quien simplificó, quizá por razones de pronunciación, el nombre original de México-Tenochtitlan. Nuestra ciudad y Valle de Mexicali, cuyo nombre es producto de las primeras cuatro letras de México y la primeras cuatro letras de California, bautizada así por el Coronel Agustín Sanginés, es una ciudad joven, capital del Estado (no valorada por los actuales políticos quienes prefieren, aun siendo de Mexicali, vivir en Tijuana) es una urbe con identidad e historia propia, que merece que los poblados y regiones retomen los nombres originales con los que se fundaron originalmente, poblados como el Km 43, el Km 57, Packard, Palaco, Pascualitos, Sesbania, Casey, Cucapah, Hechicera, Volcano, Batáquez, Tecolotes, Paredones, Cuervos, Dieguitos y Algodones, son parte de nuestra joven historia.