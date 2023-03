Sí pero no, no pero sí

Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación, apareció en “la mañanera” de la gobernadora Marina del Pilar para aclarar detalles del giro que tomarán los Estudios Baja, de los cuales es socio propietario.

Visiblemente molesto, contestó los no pocos cuestionamientos sobre el rumbo que tomarán estos icónicos estudios cinematográficos, sobre todo cuando se le preguntó si es que no había conflicto de intereses ya que por el cargo que representa ¿Cómo garantizar que no llevará agua a su molino?

Él dijo escuetamente que no hay conflicto de intereses, pues lleva muchos años metido en el negocio, pero además ya ni los dirige.

Pero con quien más estaba molesto es con el Presidente del CCE en Rosarito, Gustavo Torres, quien ofreció a este medio una declaración dando a conocer la noticia de que los estudios ya no serían lo mismo, pues en su lugar se establecerán otras empresas.

En su enojo lo llamó hasta “chismoso”, ya que aseguró que había dado las declaraciones solo de oídas, de chismes pues. Lo cierto es que Gustavo Torres no mintió, los Estudios Baja dejarán de ser un espacio exclusivo para filmar películas, algo que tuvo que aceptar Honold Morales, y si bien dejó entrever que podrían seguir haciéndose películas en ese lugar, también adelantó que se proyecta albergar en ese predio varias empresas de tecnología y hasta un hotel.

En resumidas cuentas, el “bye” a los Estudios Baja es real y si bien a través de la tecnología se podrían seguir utilizando algunos espacios para filmaciones, el glamour que tenía, desaparecerá.

Consejeros electorales

Será hoy cuando el Comité Técnico de Evaluación de a conocer a los 20 aspirantes a ser uno de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, puestos que ocuparían a partir del 3 de abril del presente año.

Entre los aspirantes que pasaron el primer corte y entró a la lista de 92 se encuentra el actual titular del Instituto Estatal Electoral de Baja California, quien el pasado miércoles Luis Alberto Hernández Morales tuvo su entrevista.

Los solicitantes tuvieron un tiempo de media hora para exponer sobre valores, ética profesional, vocación en servicio público, visión sobre los desafíos de la democracia mexicana y las instituciones electorales.

Los 20 aspirantes que sean elegidos por el comité técnico pasarán a ser analizados y votados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, mejor conocida como Jucopo para elegir el listado final el cual deberá ser votado en el pleno de la Cámara de Diputados.

El listado final de candidatos a consejeros electorales deberá ser entregado a la mesa directiva de la cámara de Diputados como fecha límite el miércoles 29 de marzo para que en su caso sea votado en la sesión ordinaria del 30 de marzo.

De no ponerse de acuerdo los diputados en los nombres que se integrarán al Instituto Nacional, se seguirán otros procesos que pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En teoría sería el miércoles 29 de marzo cuando conoceremos si se necesitará un cambio en el Instituto Estatal Electoral o las cosas se mantienen tal cual en caso de que Luis Alberto Hernández Morales no sea uno de los elegidos.