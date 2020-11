Róster de los Astros en la S.Mundial 2017

“Muchos me han imitado muy bien, tánto que hasta imitan mis errores”… Jimi Hendrix.-

Hoy, como todos los miércoles es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Cinecio Rivadavia, de Houston, pregunta…: “¿Puede publicar el róster de los Astros en la Serie Mundial 2017?”.

Amigo Necho…: Carlos Correa SS, Alex Bregman 3B, Cámeron Maybin OF, George Sringer OF, Marwin González utítlity, Yuli Gurriel 1B, Evan Gattis C, Carlos Beltrán OF, Brian McCann C, Derek Fisher OF, Rosh Reddick OF, José Altuve 2B, Juan Centeno C, Collin McHugh PR, Justin Verlánder PA, Will Harris PR, Brad Peackock PR, Lance McCuller hijo PA, Luke Gregerson PR, Francisco Liriano PR, Chris Devenski PR, Charlie Morton PA, Ken Giles PR, Joe Musgrove PR, Dallas Keuchel PA.

Alejandro Rodríguez, de Caracas, pregunta…: “¿Cuántos mánagers han sido elevados a Cooperstown?”.

Como mánagers, 23…: Walter Alston, Sparky Ánderson, Bobby Cox, Leo Durocher, Rube Fóster, Ned Hanlon, Bucky Harris, Whitey Herzog, Miller Huggins, Tony LaRussa, Tom LaSorda, Al López, Connie Mack, Joe McCarthy, John McGraw, Bill McKechnie, Wilber Róbinson, Frank Selee, Billy Southworth, Casey Stengel, Joe Torre, Dick Williams Earl Weaver… Otros nueve fueron elevados como peloteros, pero terminaron siendo mánagers… Yogi Berra, Lou Boudreau, Bob Lemon, Frank Robinson, Red Schoendienst, Rogers Hornsby, Nap Lajoie. Dos que ya eran mánagers, fueron elevados en 2015, por sus carreras como peloteros, Ryne Sandberg con los Phillies y Paul Molitor de los Twins.

Juan de J. Colmenares D. pregunta…: “Soy sobrino de Alcides Delgado, ¿puede contarme de cuando Ud. lo invitó a sus transmisiones desde los estadios de Grandes Ligas?; y ¿la temporada comenzará en abril. Cómo va la firma de agentes libres?”.

Amigo J.J….: Alcides ha sido uno de los mejores narradores de beisbol y boxeo de Latinoamérica. Además, un fino caballero, de educación casera refinada. Su compañía en aquellos días es de mis más gratos recuerdos… En cuanto al beisbol del año que viene, las noticias de la vacuna contra el coronavirus son muy optimistas. Y lo de los agentes libres, es un año igual a todos. Tratan de lograr la más alta suma de dinero y el mayor número de años en el contrato. Los propietarios tienen mucho interés en los mejores peloteros, y por eso serán firmados.

Guillermo Osborne, de Mazatlán, pregunta…: “¿Cuál es su opinión acerca del pitcher de los Dodgers, Clayton Kershaw?”.

Amigo Memo…: Uno de los más notables de los últimos tiempos, porque logra lo que solo son capaces de conseguir los muy buenos. En su segunda aparición de la Serie Mundial no estaba en las mejores condiciones y, sin embargo, ganó su juego. Y ganó dos de dos en la Serie. No es posible exigir más.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.