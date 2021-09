Varios serán los regidores independientes que tendrán algunos de los Cabildos de los distintos municipios de Baja California, luego de que por la vía de la representación proporcional lograran el espacio, por ejemplo, en Ensenada, Miguel Orea Santiago será regidor independiente. El resto de los regidores por la vía proporcional de Ensenada son Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo, del PAN, Alma Lorena Antúnez García por Fuerza por México; Norma Angélica , Silva Aguirre de Encuentro Solidario; María Isabel Villarreal Camarena, del PRI y Sandra Ericka Gonzlalez Pickett de MC. En Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis volverá al cabildo, pero ahora como regidor independiente, así como Karely Guadalupe Leal Ramos gracias a la votación que obtuvo Luis Fernando Serrano García; el resto del cabildo de representación proporcional está conformado por Dalia Salazar Ruvalcava del PES; María Ana Medina Pérez del PAN; y Sandra Rocío Jiménez Gutiérrez de MC. En Tecate también serán dos regidores por la vía independiente, aunque aquí son por diferentes candidatos; Karolina Fraijo Velázquez y Pedro Jesús Torres Salas, ellos estarán acompañando a Daniela Caballero Garcigila del PES; Zurey Cazarez Bojórquez del PRI; y Luis Barroso Azcuaga del PAN. Hay que recordar que en Mexicali también habrá un regidor independiente, siendo Ysmael Rodríguez Pérez, mientras que Tijuana es el único municipio que no tendrá regidores independientes. Ahora sólo falta esperar que el Instituto Estatal Electoral de Baja California avale los nombramientos en los próximos días.

MARINA Y LA JUVENTUD

Comentan que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda al parecer será uno en el que participen mucho los jóvenes, sobre todo quienes a pesar de su corta edad demuestren que son capaces de ejercer labores diversas de la función pública. Para muestra, ayer designó a Jaime Eduardo Cantón Rocha como secretario particular, quien fue el coordinador de las redes sociales durante la campaña. Dicen que con esto queda claro la importancia del papel de las redes sociales, sobre todo para los políticos. Cantón Rocha egresó recientemente como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, y cuenta con estudios en Derechos Humanos o Derecho Electoral. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Mexicali y en el Congreso del Estado. Dicen que fue dirigente estudiantil en la Facultad de Derecho y consejero universitario, además de que obtuvo el triunfo en la Competencia Nacional de Debate de Derechos Políticos en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido editorialista en radio y televisión, además ha tomado cursos de Comunicación Política.

CAMBIAN ALCALDÍAS POR DIPUTACIONES

Este día asumirán los nuevos legisladores federales, entres ellos también van los representantes de Baja California. Cabe recordar que Morena ganó todo, así que todos los de elección serán de ese partido. Sin embargo, algunos se pudieron colar por la vía de diputados de representación proporcional. Dos personajes que pasan de alcaldes a legisladores federales son Arturo González Cruz y Zulema Adams Pereyra. Arturo González dejó la Presidencia Municipal de Tijuana el pasado 14 de noviembre por segunda y definitiva ocasión. Intentó ser el candidato de Morena para la gubernatura de Baja California, sin embargo, las cosas no salieron como quería y el partido eligió a Marina del Pilar Ávila Olmeda. La gestión de González Cruz fue muy cuestionada, además de que sostuvo constantes enfrentamientos con el gobernador Jaime Bonilla. Al final, dimitió a su cargo, diciendo que era por cuestiones personales y familiares, y que no buscaría algo en la política. Pero tal parece que eso duró poco, se anotó como candidato a diputado federal por el Partido Verde, tanto por votación como de lista. En las urnas no le fue, pero entrará por la vía fácil. Por otro lado, Zulema Adams Pereyra dejó ayer la alcaldía de Tecate a un mes de que terminara su gestión para ser ahora diputada federal, también por la vía plurinominal, pero ella sí por Morena. Su gestión también fue muy cuestionada, sobre todo por el clima de inseguridad en el pueblo mágico. Y al igual que Arturo, su relación con el gobernador fue muy ríspida. Habrá que ver si temas que quedaron pendientes en los municipios que gobernaron los pueden impulsar desde San Lázaro.