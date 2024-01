Reanudan temporadas

Los dos circuitos más importantes del béisbol de Tijuana, luego del receso decembrino, reanudan sus respectivas temporadas. La de la Liga Amateur de Tijuana, dedicada al Negro Arturo Amaya y el Gato Ríos, tiene acción en tres frentes.

En el campo Luis García, Pit Industrial y Rojos Yoris protagonizan el duelo de líder contra colero, en el cotejo matutino. Pit Industrial terminó el 2023 con 12 victorias en fila, para seguir como líder indiscutible de la competencia. Los monarcas del torneo anterior en la Liga Municipal de Tijuana no deben tener mayores problemas para imponerse a los Rojos Yoris, que no han podido saborear las mieles de la victoria, luego de catorce salidas. Sí sólo tiene 12 triunfos el Pit Industrial, se debe a que no vieron acción en las dos últimas jornadas del 2023, por una u otra razón.

Por la tarde, en ese escenario, Cardenales serán rivales de los Galgos del Instituto Tecnológico de Tijuana, que tienen para mostrar una marca de cuatro victorias y siete descalabros. Cardenales siguen siendo de los protagonistas en la pelota colorada y esta temporada ya consiguieron nueve victorias, a cambio de cuatro tropiezos, pero seguros estamos que los veremos peleando en la postemporada, en busca de un título más.

En la doble cartelera del Ángel Camarena Romo, Panadería Santa Cruz y los Zorros del Cetys Universidad deben ofrecer uno de los cotejos más interesantes de la jornada. Está mejor el récord de los ahijados de Cándido Valenzuela, pero los Zorros tienen un buen equipo y pudiera dar la sorpresa.

Leones, el campeón defensor del circuito escarlata se medirá a los Reds, en el choque vespertino. La jornada se completa con el encuentro que sostendrán Aztecas y Potros, dos escuadras que marchan con récord perdedor.

Por la Liga Municipal, la de este domingo es la tercera fecha del torneo oficial que se juega en honor de Marco Antonio Bonillas. En la doble jornada del campo Salvador Sierra Vera, La Palma se medirá a Bañuelos y Compañía, para que luego se enfrenten Twins y Dodgers Huarachón. Suponemos que esos son los equipos que están participando en la categoría Mayor, la estelar del circuito azul, que también tiene escuadras en las divisiones A y B.

En la pelota azul, cuando Ramón Sánchez Cruz estaba al frente, no había descansos en diciembre, según La Colorada, a solicitud de los delegados de equipo, que no querían parar. Y a la mejor, si siguiera La Colorada presidiendo, el circuito azul hubiese programado encuentros 24 y 31 de diciembre, que fueron domingo.

Desde que cayó el último out de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, la oficina de los Toros se puso a trabajar, dejaron libres o canjearon a peloteros que ya no cabían en el roster. También recuperaron a algunos que habían prestado y que les hicieron daño cuando los enfrentaron, lo que siempre sucede. De la gente que vendrá la siguiente campaña, ojalá que sean relevos que sostengan ventaja o conserven los partidos parejos, pues en la campaña anterior, en muchas ocasiones, los rivales macaneaban a los que salían del bullpen.

Se nos terminó el espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy.