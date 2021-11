Quedará escuálido róster de Atléticos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“El beisbol ha perdido su esencia con el uso exagerado de estadísticas de última generación. Ya no se toma en cuenta el instinto de los jugadores para crear situaciones”… Iván Rodríguez.-o-o-o-o

Rebatiña en Okland.- Los Atléticos van a desmantelar el equipo, en preparación para la mudanza a Las Vegas, dentro de dos años, cuando esté terminado el estadio. Y quedaron sin mánager, después Bob Melvin se fue a San Diego.

La información reza que quieren bajar los sueldos de los peloteros a un total de 40 millones, cuando otros pasan de 200 millones.

En la lista de Oakland para cambiar por prospectos aparecen, entre otros, Matt Olson, Matt Chapman, Sean Manaea, Chris Bassitt, Frankie Montas, Sean Murphy, Yan Gomes.

Hacía 34 años.- No ocurría desde 1987, pero esta vez, los dos ganadores del título de Más Valioso, son de equipos que no llegaron a la postemporada, Jhohei Ohtani (Angelinos) y Bryce Harper (Phillies). Ellos dos tuvieron temporadas merecedoras del trofeo para El Pelotero del Año en cada Liga, el cual no existe. Porque el MVP debe reservarse para quienes ayudan a sus equipos a meterse en a pelota de octubre.

En más de una ocasión se ha propuesto esa nueva distinción, sin ser aprobada, por supuesto.

Está que echa chispas.- Al propietario de los Mets, Steve Cohen, se le ha visto realmente molesto, porque el lanzador zurdo, Steven Matz, de 30 años, firmó con los Cardenales para cuatro años, por 44 millones, cuando él proyectaba conservarlo en su róster.

Matz es producto de los Mets, quienes lo lograron en el draft 2009 y llegó al equipo grande en 2015. Este año, cobró cinco millones 200 mil dólares y podía declararse agente libre en el próximo octubre. La última temporada ha sido la mejor de su carrera, con record de 14-7, 3.82.

“Los Mets le hubiéramos pagado más que esos 44 millones”, ha dicho Cohen.

Los agentes de Matz son “Icon Sports Mamagement”. Romperán relaciones.- Hablando de agentes, Carlos Correa se ha declarado incómodo con los suyos, “WME Baseball”, porque considera ya deberían haberle conseguido algún equipo que lo firmara. Es posible que para 2022 el boricua tenga otros representantes.

Entre tanto, fuí parte en una encuesta, durante la cual con siete compañeros de la Major League Baseball Writers Association, preguntamos a 14 gerentes-generales si tenían interés en Correa y todos respondieron que no. Pero también dijeron que es un buen shrostop.

