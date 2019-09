Hace unos días sucedió una tragedia en mi natal Tijuana; una mujer se suicidó lanzándose desde el séptimo piso de un hotel, este hecho llegó a ser visto por miles de personas porque fue grabado y subido a redes sociales hasta volverse viral, en él podemos ver cuando la mujer se avienta y cómo algunas personas la alentaban a suicidarse rápido porque se estaba generando trafico alrededor del hotel (sí, así como lo leíste), ante esto me pregunto, ¿Qué tan importante es una vida para ti? ¿Y si fuera alguien de tu familia, dirías lo mismo?

Este hecho fue el pasado domingo en el hotel Sleep Inn, ubicado en la tercera etapa de Zona Río en Tijuana, muchas personas presenciaron este acto y quedaron perplejos luego de que la mujer se lanzara, ya que seguramente algunos pensaban que se trataba de un juego y que realmente no se iba a suicidar, pero esto era algo completamente real.

Al lugar llegaron rescatistas y personal de apoyo social, pero comentaron que fue imposible persuadirla, ella solo dijo que decidía terminar con su vida por problemas familiares y depresión, a lo que no podían faltar las críticas en redes sociales en donde algunos comentaban que era algo ridículo suicidarse por algo así, entonces ¿Por qué razón si lo harías? Se podrían pronunciar miles, pero ninguna se soluciona al terminar con tu vida.

Hoy en día, la depresión es como un juego para millones de personas “es algo ridículo”, la salud mental es algo que nunca es atendido, es algo sin importancia, ¡pero no!, es tan importante como tu salud corporal, recuerda que no solo con tu cuerpo vives si no también con tu mente y es algo que debe de ser atendido si es que tienes indicios de depresión.

Porque muchos piensan que de un día para otro decides terminar con tu vida pero no es así, esto es algo que toma días y que las mismas personas de alrededor llegamos a contribuir, tal y como comentó la Psicóloga Luisa López Madueño, “Se llega porque crees no encontrar la salida, porque ya le diste muchas vueltas y todo es un túnel negro sin salida, porque realmente crees que solo así te puedes liberar del dolor. Y así hay mucha gente a nuestro alrededor que sonríe, que te saluda y te dice hasta mañana, que hace planes contigo pero eso nunca más llegó. Aprendamos a ver a los ojos, a escuchar a quien tiene un problema, a ser empáticos y no minimizar la tristeza, la depresión es una enfermedad que carcome como la humedad. Estas personas en algún momento lanzaron su grito de ayuda y no tuvieron eco; desistieron en el intento creyendo que no cuentan con nadie”.

Este acto dejó reflexionando a miles de personas e incluso algunos empezaron a compartir en redes sociales el cómo superaron la depresión o como es que intentaron suicidarse pero no lo hicieron gracias a que pidieron ayuda y fueron escuchados, por eso es tan importante sonreírles a los demás, decirles que son importantes, despedirse con un abrazo y un "cuídate". Es una palabra tan sencilla pero que tiene tanto poder. Por más pequeño que nos parezca el problema de otro, aprendamos a decir "cuenta conmigo para lo que necesites". Que aunque sea por un instante, en la mente de esa persona, aparezca el recuerdo de que aún les queda por lo menos una persona con la que puedan contar. Porque a veces basta con eso, ese pequeño recuerdo, para convencerte a no saltar.

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.