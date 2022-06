¿Qué se necesita para ser innovador?

La velocidad de cómo las personas abrazan a la innovación es impresionante: antes del internet o los dipositivos móviles, aceptar algo innovador tomaba muchísimo tiempo; había que contar con infraestructura, materia prima, instalaciones, personal y mucho tiempo para la difusión, de más tiempo para la adopción y todavía más para el arraigo

Visual Capitalist publicó una infografía citando algunas innovaciones antiguas y modernas con el tiempo necesitado para alcanzar los 50 millones de usuarios. Te los comparto:

El teléfono, primero patentado por Alejandro Graham Bell, tardó 50 años en contar con 50 millones de líneas; para la radio, patentada por Gugliermo Marconi, tardó 38 años; la televisión, inventada por John Logie Baird, tardó 22 años; para la computadora fueron necesarios 14 años; para el teléfono celular 12; para lograr 50 millones de usuarios al interet hicieron falta 4 años; para Facebook de Mark Zuckerberg fueron 7 años; para Instagram 19 meses; la conectividad 5G tardó 13 meses y Disney+ en tan solo 5 meses logró llegar a los 50 millones de suscriptores

En los últimos años, la innovación ha sido la regla que marca a los emprendimientos, sobre todo aquellos que se basan en el internet, las nuevas tecnologías o nuevos dispostivos inteligentes. Pareciera que hasta los productos o servicios más tradicionales requieren de innovación para seguir creciendo y conquistando nuevos mercados

En mis 20 años de experiencia profesional he visto mucho en materia de innovación en el emprendimiento, y el eje fundamental para lograrlo es sin duda el hombre o la mujer detrás. Nada sucede si una pesona no genera, impulsa y sostiene ideas disruptivas. ¿Pero qué características tienen estas personas que han logrado inyectar innovación en lo que hacen? Yo he identificado cinco.

1.- Son personas que escuchan mucho, observan y tratan de ser empáticos con los demás. Esto les ayuda a percibir las necesidades del público y desarrollar soluciones para satisfacerlas.

2.- Son arriesgadas. No les da miedo intentar ni la opinión negativa de los demás. Son personas que no se enganchan emocionalmente con sus emprendimientos.

3.- Todo el tiempo están aprendiendo, son personas que buscan entornos que generan conocimientos y siempre promoviendo la cultura de la información.

4.- Son personas activas, se caracterizan por estar empujando a sus equipos para pasar de la planeación a la ejecución de prototipos.

5.- Son gente muy práctica, pasan de lo aprendido a la implementación no con el objetivo de tener éxito a la primera sino para poner a prueba, mejorar o perfeccionar aquello que están intentando.

Las personas innovadoras que he conocido no precisamente cuentan con todas estas cinco características, el factor suerte también juega un rol importante en todo emprendimiento, pero aún así puedo asegurar que los perfiles son muy similares en todos. ¿Tú cuántas de estas características tienes?

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.