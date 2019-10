¿Qué quiere el PRIANRD?

¿Recuerdan las veces que el PRI, el PAN, el PRD y el resto de partidos se han puesto de acuerdo?, la última vez, al menos de forma visible fue el pacto por México, aquel que aprobó la reforma educativa, laboral, en telecomunicaciones y la reforma fiscal. De ahí, miles salieron a las calles a protestar, ¿recuerdan que nos incrementaron el IVA al 16%?, fue cuando los partidos se aliaron.

Otra época negra de la historia de México es el Fobaproba, el rescate de la banca mexicana que aprobaron nuevamente el PRI, el PAN y sus aliados se pusieron de acuerdo para condenar a todos los mexicanos, a sus hijos y a sus nietos que aún no nacían, a pagar una deuda millonaria que los ricos y poderosos de este país adquirieron.

¿Alguien se acuerda si en alguna ocasión cuando el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo fue a favor de la nación? Es difícil hacer memoria, incluso buscar en Internet y ver que en algún momento cuando ambos partidos, junto al PRD y el resto de chiquillada, elucubran algo es a favor de la gente.

Pues resulta que nuevamente la mayoría de estos partidos, léase el PRI, el PAN, el PRD, MC, PBC y algunos que falten, se han puesto nuevamente de acuerdo, y por antecedente, tal parece que no es para defender los intereses de los mexicanos, ni de los bajacalifornianos, sino para defender sus propios intereses, eso sí, lo envuelven muy bonito con discursos pomposos inmersos en democracia, pero ¿no hicieron lo mismo con el Pacto por México o el Fobaproba?

Estos partidos han anunciado interponer acciones de inconstitucionalidad por la reforma que este jueves se publicó donde se define que el próximo periodo de la Gubernatura durará cinco años, según los partidos dicen que es un acto que va en contra de las normas y que “defenderán la democracia”, pero realmente ¿qué es lo que quieren?

En Baja California hemos visto muy callados a los mismos partidos y otros actores políticos con temas que realmente si están causando crisis en la sociedad, como es el caso de la falta de pago a los maestros, los jubilados y los pensionados (¿algún partido se ha pronunciado?), la deuda millonaria a la UABC (aquí tampoco), la crisis en la que está dejando Kiko Vega a la Entidad (menos han dicho algo), ¿no parece sospechoso?

Es sospechoso ver a los partidos actuando coordinadamente en ambos casos, primero el silencio sepulcral del PRI, PAN, PRD, etc., en las crisis sociales que han provocado los gobiernos locales en el último año, pero por el otro lado, también trabajando en la misma dirección con otro tema que ahí si les sobra garganta para gritar a los cuatro vientos; ¿porque han callado en los temas que tanto reclamo social han causado y en algo que no ha generado marchas ni bloqueos como la definición del periodo de la gubernatura si se desgarran las vestiduras?

Conociendo a los partidos y su actuar histórico, a las figuras que están detrás, incluso a los protagonistas sin partido que han querido salir a subirse al tema, resalta que todos están por perder sus privilegios y canonjías que tuvieron por décadas, contratos de obras, de servicios, plazas dentro del gobierno, eliminación de impuestos, favores en lo oscurito, todo eso se acabó.

Siendo la Gubernatura de 5 años, serán cinco años de sequía para ellos y sus negocios y la única manera que tienen para poder tener una oportunidad de que no sean cinco, es a través de llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pudieran revertir la decisión y dejar en dos años la siguiente gubernatura, esto es casi imposible que pase, pero ante los millonarios negocios que traen es su única oportunidad de que en 2021 haya nuevas elecciones de gobernador y hacer una alianza para ganar. Es un grito desesperado de quienes perdieron el poder.



*El autor es un periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de periodismo y ha sido académico.