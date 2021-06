¿Qué es lo que sigue?

Somos lo que hacemos

Escribo este Camelot en plena jornada electoral, es mi deseo que un gobierno de tan baja calidad, tan corto de ideas, secuestrado por las nimiedades del gobernador, cuyo resultado ha sido el incremento de la violencia, nula obra pública y cientos de empleos perdidos, no se repita más. Si nuestra gente decidió que MORENA continúe al frente de nuestro estado, será una responsabilidad compartida. Independientemente de ello hoy más que nunca debemos de preguntarnos ¿Qué es lo sigue para nuestro estado?

Si no queremos que los políticos de siempre lo sigan haciendo, los ciudadanos tenemos que involucrarnos y hacer política; si lo que queremos es un gobierno más ciudadano es necesario que seamos nosotros, los que nos encarguemos de ello; veo con preocupación como ya no nos preocupa que haya oportunistas que con tal de seguir gozando de los privilegios de vivir del presupuesto brincan de un partido a otro, me da pena que la gente no le pase factura a los lamebotas que aprobaron la ley Bonilla, es inexplicable como hay candidatos que hablan de pulcritud cuando han sido simples vividores del erario que renunciaron a defender las mínimas ideas necesarias para que la dignidad de sus hechos sea respaldada por el peso de sus dichos; MORENA está compuesta por gente como Bonilla, oportunistas que militaron en el PRI, al igual que López Obrador que hasta su presidente fue en su natal Tabasco; hoy no es de extrañarse que los Pérez Tejada, los Leyva Mortera, los Escobedo, los Carlos Torres, por nombrar a algunos que hace mucho tiempo renunciaron a ser ciudadanos de verdad para ser parte de lo que muchos hoy deseamos combatir.

La legislatura estatal, con la configuración que quede, difícilmente será una que anteponga nuestros intereses a los suyos, por ello, si lo que queremos es que dejen de ser una mera oficialía de partes y levantadedos del gobernador en turno debemos tomar el Congreso del Estado con propuestas ciudadanas para exigirles su análisis, darle nosotros su puntual seguimiento y con ello presionar para su aprobación. ¿A poco seguiremos pensando que los diputados actuaran en contra de ellos y de los partidos que los postularon?

Si lo que queremos es que haya un Sistema Estatal Anticorrupción que verdaderamente trabaje, si lo que queremos es un estado en el que los jueces y magistrados sean nombrados por concursos de oposición, no por diputados de pacotilla que obedecen a sus intereses para terminar litigando con los jueces nombrados, tal y como lo hace Molina en la actualidad; si lo que queremos es que los recursos alcancen debemos de lograr un gran acuerdo para que no haya más plazas en el sindicato, los gobiernos municipales y el central en el estado se han convertido en meros pagadores de nómina, entonces ocupamos alcaldes más preocupados por los ciudadanos y no por hacer carrera y seguir escalando, el caso de Marina es sólo el último de muchos que han sobrepuesto sus futuro político a la verdadera defensa de los mexicalenses. En resumen: si lo que queremos es tener mejores gobiernos tenemos que trabajar en ello.

La pregunta central es ¿Habrá los ciudadanos que nuestro estado requiere?, es claro que lo que no hagamos por nosotros difícilmente lo harán los políticos de siempre, es nuestro tiempo, es el tiempo de los ciudadanos.

* El autor es empresario y ex dirigente de Coparmex Mexicali.