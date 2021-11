¿Qué es la Marea Rosa?

Se trata de un término que se le atribuye a Larry Rohter, reportero del New York Times en Montevideo, quien, al referirse a la elección de Tabaré Vázquez en aquel país, mencionaba que, si bien el candidato era de izquierda, no era tan rojo, — color asociado al comunismo – y que en vez de hablar de una “marea roja”, la etiquetó por el tono más suave “rosa”, para indicar el aumento de fuerzas de ideas socialistas más moderadas.



Esta llamada marea rosa, según la BBC, en el año 2005, reportó que, de los 350 millones de sudamericanos, tres cuartas partes de ellos vivían en países con regímenes de izquierda, pero legalmente elegidos y la mayoría de ellos vivían un socialismo “descafeinado”, en clara alusión a que muchos de ellos no compartían los abusos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, entre otros.

Haciendo un poco de historia, entre 1940 y 1980, se vivieron años en los que en América Latina, se eligieron una serie de gobiernos de izquierda, los cuales enfrentaron golpes de estado patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos como parte de su interés geoestratégico en la región, a tal grado de que, salvo Costa Rica, prácticamente todos los países latinoamericanos tuvieron al menos una experiencia con un dictador apoyado por Estados Unidos y los ejemplos fueron: Fulgencio Batista en Cuba, Rafael Trujillo en República Dominicana, la familia Somoza en Nicaragua, Tiburcio Carias Andino en Honduras, Carlos Castillo Armas en Guatemala, Hugo Banzer en Bolivia, Juan María Bordaberry en Uruguay, Jorge Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, François Duvalier en Haití, Artur da Costa e Silva en Brasil y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela.

Posteriormente y tras la caída del Muro de Berlín, “las izquierdas” en América Latina se reunieron para analizar las consecuencias y el impacto que tendrían estos cambios, resultando en la fundación del Foro de São Paulo en 1990, lo que provocó, a la postre, que en muchos países se incrustaran las ideas de un socialismo menos agresivo pero que le diera a sus ciudadanos una visión diferente de las cosas.

Se dice que la elección de Hugo Chávez en Venezuela representó la llegada del primer representante de izquierda y miembro del Foro de Sao Paulo a la presidencia. Esta elección marcaría el inicio de la denominada Marea Rosa que continuó con las elecciones de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, etc. En Europa, José Luis Rodríguez Zapatero llegaría a la presidencia de España.

Para el 2018, 2019 y 2020, se unen de López Obrador en México, Laurentino Cortizo en Panamá, seguidos de Alberto Fernández en Argentina y posteriormente en Bolivia triunfa el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora con poco más del 50% de los votos; en 2021 en el Perú, el candidato del partido mariateguista y marxista-leninista Perú Libre, Pedro Castillo, fue declarado vencedor sobre la hija del expresidente Fujimori.

No cabe duda que duda que tendremos “Marea Rosa” para rato.





* El autor es asesor empresarial en cabildeo