Psicología moderna

Si te interesa ser un influencer, un líder, lo primero que tienes que cuidar es tu salud, tu apariencia física. Y esto combinado con un buen juicio de las cosas y con madurez emocional. Es cierto que las apariencias engañan, pero es naturaleza humana juzgar de este modo. Y en este sentido podemos afirmar que la salud es un patrimonio que tenemos que cuidar. Es famosa la frase de aquellos que pierden la salud por hacer un patrimonio, y luego gastan su dinero para recuperar su salud. Bien decía Jim Rohn: no hay nada más lamentable que una mente despierta en un cuerpo descuidado. No se trata de ser la persona más rica en el cementerio, o que caso tiene llegar a la cima de tu profesión enfermo.

QUÉ HACER.

Acorde con Darren Hardy, en el cuidado de la salud lo mejor es simplificar. En cuestión de nutrición hay que evitar tres cosas: harina, azúcar refinada y comida procesada. Es regla sencilla de alimentos: si es producido de forma natural adelante, si es por el hombre cuidado. No se han visto todavía árboles que den muffins y donas. A veces la cuestión nutricional se maneja complicada, y esta complejidad se utiliza como pretexto para no hacer nada al respecto. Y en cuestión de alimentación lo válido es la cantidad que se ingiere lo que cuenta. No es problema de genética, o de huesos grandes el sobrepeso. El equilibrio es clave. Otro aspecto a cuidar en la alimentación es el enfoque que le damos. Muchas personas lo utilizan como droga, como un escape al estrés. Lo mejor es ver la comida como energía y como medicina, y eso ayuda a tomar mejores decisiones al respecto.

EJERCICIO.

Hay dos aspectos a cuidar con el ejercicio. El primero de ellos es hacerlo en modo fácil: si el gimnasio te queda lejos es muy probable que no asistas regularmente. Si la noche anterior dejas ropa y tenis listos mejor, cinco minutos buscando los tenis y ya te fuiste mejor a la cocina hacer café. El segundo de ellos es la constancia, no tanto qué esfuerzo haces. A Will Smith le preguntaron como le hacía para mantenerse en forma, y contesta que con el ejercicio diario rutinario. Afirma que lo más difícil es ponerse en forma, ya después con la constancia es fácil. Mohammed Alí, el extinto campeón de boxeo, decía que odiaba la rutina en el gimnasio, pero le encantaba ser campeón mundial.

CUESTIÓN MENTAL.

Terminamos esta colaboración sobre cómo ser un buen influencer o líder con los siguientes puntos ya mentales: Tener ansia de crecimiento personal, tratar de ser mejor cada día. Elon Musk dice que si quieres trabajar en Tesla tienes que ser de las fuerzas especiales, no debes ser un soldado regular. Tener pensamientos de expansión, no de contracción. Estar conscientes de que ser bueno no es suficiente. Dice la psicología moderna que lo que crea trauma y estrés no es que lo que hacemos sea poco, sino saber que tenemos capacidad de hacer mucho más. ¡Feliz domingo estimado lector!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.