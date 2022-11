Problemas para el registro de plataformas digitales extranjeras

En el pasado el pueblo se emocionaba, se angustiaba, por el resultado de una guerra. Se celebraba el triunfo y se padecía la derrota. Hoy en día es la copa mundial FIFA que empieza el próximo domingo. Algunos pueblos ponen toda su atención y entusiasmo en el desempeño de su selección. Algunos recordando glorias, otros anhelando una. Sabemos que es prácticamente imposible ver una final jugando México, lo hemos sabido, pero la ilusión de ver el más pequeño triunfo se celebrará con singular alegría ya que sabemos que estaremos cerca de un abrupto final. Es de llamar la atención la enorme emocionalidad y atención que genera este evento, cinco mil millones de personas con la atención puesta en todo lo que tenga que ver con su selección. Por un momento se juega algo que tiene que ver con el amor propio del país, el enfrentamiento con Polonia determinará mucho del ánimo nacional durante los siguientes días, derrotar a Argentina ya sabemos lo que emocionaría, enfrentar a Arabia Saudita en Catar será una delicada experiencia. Anticipamos que es casi imposible que entre más de sesenta mil mexicanos no haya algún desmán considerando la rigidez del país sede. En el juego con Arabia Saudita habrá un choque de civilizaciones, estilos y formas distintas de celebrar o protestar, deseamos lo mejor, pero habrá cierta intolerancia inevitable entre públicos tan distintos. He visto episodios depresivos por la derrota de la selección, en caso del triunfo son alcoholímetros lo que hay que poner en las calles. Será gente adinerada la que acuda, salvo un puñado de fanáticos que no son ricos, y todos querrán comportarse como si lo fueran, nada más el avión está entre sesenta y setenta mil pesos. Hemos visto escenas dramáticas producto de la alta emocionalidad, accidentes y violencia que son reflejo de la intensidad de la experiencia masiva futbolera. Será todo un tema si surge el polémico grito mexicano, es políticamente incorrecto y con una intención distractora, pero resulta contagioso. Entiendo que venderán alcohol en lugares muy específicos y no puedes salir a la calle borracho. Sospecho habrá gran cantidad de limitaciones y protestas, no sé a quién se le ocurrió que Qatar (lo correcto es Catar) era un país idóneo para un mundial. Leí que hay invitados del gobierno catarí de los 32 países participantes, con el objetivo de vigilar y denunciar a sus compatriotas, ¿qué mexicanos pueden haber aceptado eso? Por otro lado, habrá un Centro México con la Guardia Nacional, un puñado, por si acaso. En cada país habrá festejos y por un momento olvidarán las terribles circunstancias locales y mundiales. ¿Es el futbol el opio del pueblo?

* El autor es Abogado Fiscalista.