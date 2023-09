Pretérita Masonería de Tijuana

Todos alguna vez hemos oído hablar de la Masonería y una gran mayoría nos hemos preguntado: ¿Qué es ésta institución? En esta ocasión me gustaría retomar la opinión del escritor Jorge Blaschke, que deja claramente estipulado un elemento central para poder entender qué es la masonería “…no es una religión, no es una escuela, no es un sindicato, no es una empresa, no es un partido político, no es una universidad, no es una ONG, no es una secta, no es un grupo de presión, no es una sociedad filantrópica, no es una cooperativa de ayuda mutua, pero tiene algo de todos ellos”.

A esto podemos agregar que como institución docente persigue el perfeccionamiento del hombre y de la humanidad; promoviendo entre sus integrantes la búsqueda incesante de la verdad, el conocimiento de sí mismo y del hombre.

Sus miembros, los masones, forman una fraternidad de carácter iniciático y jerarquizado, organizada en logias. Como tal, se declaran racionalistas y de inclinaciones filantrópicas, y afirman que sus objetivos son la búsqueda de la verdad, el desarrollo social y el progreso moral del ser humano.

Una de las características esenciales de la masonería es su carácter de organización secreta que, no obstante, con el pasar de los años, se ha tornado de dominio público.

Los masones tienen ideales de vida y los llevan a la práctica en lo cotidiano.

Asimismo debe ser respetuoso con las ideas ajenas, nacidas del libre uso del pensamiento y de la libre expresión de las mismas, con visión positiva, racionalidad y con una espiritualidad ajena a dogmas y supersticiones, busca convertirse en un mejor ciudadano, amigo y familiar.

Por otra parte se entiende por Logia, el local donde los masones celebran todas sus reuniones, conocidas entre ellas con el nombre de Tenidas.

En baja California la masonería inicio en Ensenada, cuando era la capital del Territorio Norte de la Baja California en 1901, con su Logia ‘’Occidental’’, posteriormente en Mexicali vio la luz la Logia ‘’Precursora’’ y en Tijuana Ignacio Zaragoza; justas estas Logias formaron lo que llaman una “Gran Logia”.

Así entonces el día 8 de septiembre de 1923 es la fecha que marca el inicio de la masonería en nuestra ciudad de Tijuana.

Solo con las anteriores características se puede entender por qué la Logia Ignacio Zaragoza No. 3, se encuentra celebrando en este mes de septiembre sus primeros cien años de su fundación, siendo la segunda institución de la sociedad más antigua en la ciudad; durante su existencia, los miembros de la Logia Ignacio Zaragoza se han destacado por contribuir al progreso y desarrollo de la ciudad y del estado de manera colectiva e individual, como profesionistas, académicos, empresarios, en la administración pública o simplemente como ciudadanos.

Ilustran estas palabras señalando que el hecho que los masones trabajen en silencio, en secreto y en discreción en sus talleres, ha contribuido a que algunos profano elucubre, descalifique y levante tendenciosamente algunos mitos entorno a la institución masónica, la realidad es que los miembros de la Logia festejada sigue siendo ejemplo de hombres virtuosos.

Larga vida a la Logia Ignacio Zaragoza No 3.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.