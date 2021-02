¡Qué feo Mateo que no te crean! Cómo le está pasando al porfiado Andrés Manuel, quién por ocupar la presidencia de México, creyó que todo el mundo le iba a creer que tiene COVID-19, que puede ‘que sí lo tenga; pero que muchos juran y perjuran que “ni maíz paloma”.

Así la tenebra, AMLO malo (si es que lo está) tuvo que salir (sin cubre boca) en un video “totalmente palacio” a ratificar que le cayó el chahuistle en forma de coronavirus. Dizque para agradecer “conmovido” las múltiples muestras de cariño del pueblo bueno y la solidaridad de un puñado de mandatarios; incluidos también varios adversarios políticos que lo quieren sano para seguir confrontándose con él sin paliativos o ventajas oportunistas…

Pero resultó evidente que no todos fueron parabienes. Muchos, muchísimos por no creerle lo critican, conjeturando que es un montaje ante un severo bajón de popularidad y del consecuente temor de pérdida de votos para los candidatos de MORENA, partido surgido de los amores y los resabios del Peje.

La verdad sea dicha; cualquier persona tiene muchas probabilidades de contagio de coronavirus si su comportamiento es irresponsable al no acostumbrar el uso de cubreboca en sitios públicos, al no respetar la sana distancia y, peor aún, que por su alto cargo comprometa a un gran número de personas a contagiarse o contagiar sin ton ni son. Así, es casi seguro que se adquiera la enfermedad que azota al mundo. Si así fuera, la culpa es del tarambana que no se cuida.

Si tiene COVID, no deseo que se agrave y mucho menos que llegue al Hospital Militar o al Naval. Porque un mártir como AMLO sería el acabose.

LA PALABRA DE HOY: PRESUNTUOSO

Del latín 'praesumptuosus' que significa “lleno de presunción, prejuicios o concepciones anticipadas”. Adjetivo que se forma con el verbo 'praesumêre' que indica “tomar por anticipado, presuponer, anular y ser excesivamente orgulloso”; así como del sufijo -osus que significa “abundante en”. Relacionado también con el verbo presumir que en latín es 'sumêre'. Presuntuoso igual a presumido.

DE MI LIBRERO: EL SEÑOR PRESIDENTE

A riego de que ésta sea una aclaración no pedida, puntualizo que nada tiene que ver con el proceder de AMLO; simplemente es una coincidencia por el cargo que ocupa.

Mi tocayo -a mucha honra para mí- Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967, es el autor de “El señor presidente” novela que inició el “realismo mágico”. Que, por cierto, fue anterior al boom latinoamericano de la década de los 60.

Asturias rompe con el estilo de narrativa histórica y entra al surrealismo al tratar de un dictador que poco o nada aparece en la novela. Sin embargo, “su figura y proceder” tienen funestas consecuencias.

El comité del Nobel que le otorgó el premio, señaló de su icónica novela: “Sátira magnífica y trágica crítica del prototipo de dictador que apareció en varios lugares a principios del siglo (XX) y que han vuelto a aparecer desde entonces”. Los que sin duda son -digo yo- son autócratas presuntuosos.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.