Premio Novel de Física 2020: Agujeros negros

En 1895 el químico, ingeniero e industrial sueco Alfred Nobel estableció el premio novel, siendo el más prestigioso en las áreas de Física, Química, Literatura, Paz y Medicina, los cuales, por primera vez se otorgaron en 1901.

La Real Academia de Ciencias en Suecia es la encargada de otorgar el premio novel en Química, Física y Ciencias Económicas. Cada octubre se da a conocer a los premiados o laureados, mientras que en diciembre se realiza la ceremonia en Estocolmo Suecia. El premio novel consiste en una medalla de oro, un diploma y una cantidad de dinero de 10 millones de coronas suecas (equivalente aproximadamente a 24,000,000 de pesos mexicano).

El 6 de octubre del año en curso se dio a conocer el premio novel de física otorgado a tres expertos en agujeros negros: Andrea Ghez, Reinhard Genzel y Roger Penrose.

Los agujeros negros se forman cuando una estrella masiva (masas mayores o igual a 10 veces la masa del Sol) en su última fase de evolución estelar presenta una implosión en el núcleo y una explosión en las capas externas de la estrella, el colapso del núcleo da origen a la formación de objetos masivos donde la materia se ha comprimido a tal grado que la fuerza gravitacional es tan fuerte que nada puede salir de este, ni siquiera la luz, por ende es un objeto oscuro llamado agujero negro.

Por una parte, los astrónomos Andrea Ghez y Reinhard Genzel actualmente líderes del Galactic Center Group de la Universidad de California en los Angeles (UCLA), han empleado el telescopio Keck en el Observatorio de Mauna Kea Hawai para medir las órbitas de las estrellas que giran alrededor del centro de la Vía Láctea, encontrando que esas estrellas se mueven demasiado rápido, concluyendo que el responsable de tal movimiento es un hoyo negro super masivo (4 millones de veces la masa del Sol) conocido a la fecha como Sagitario A, lo que les llevó a ganar el Novel. Cabe mencionar que la astrónoma Andrea Ghez es la cuarta mujer en ganar el premio novel de física en 2020. Marie Curie lo obtuvo en 1903, Maria Goeppert Mayer en 1963 y Donna Strickland in 2018.

Por otro lado, el Dr. Roger Penrose es físico y matemático de la Universidad de Oxford demostró matemáticamente que las estrellas se pueden colapsar y formar un agujero negro, mostrando de manera contundente que la predicción de un agujero negro en la teoría de la relatividad de Albert Einstein en 1915 es correcta.

* Instituto de Astronomía, Campus Ensenada. Universidad Nacional Autónoma de México.