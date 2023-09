Posponen carrera de La Villa

Para el sábado estaba programado uno de los eventos que gustan a la mayoría de los corredores, los 5K de la Colonia Francisco Villa.

De hecho, el nombre oficial es Carrera de la Independencia, pero pocos la identifican así.

Además de ser un evento retador, por las subidas, es gratis y los corredores quieren ser atendidos a cuerpo de rey.

Cuando los organizadores originales dejaron de promover el evento, al rescate entró la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana, que con bombos y platillos anunció la realización del evento para el 16 de septiembre.

Pero no contaban con las autoridades municipales, que les dijeron que no tenían el personal suficiente para brindar seguridad a los corredores, que buscarían una de las 500 medallas que ofrecen los organizadores, para esos primeros 500 corredores que crucen la meta.

Pensaban hacerla de 7.5 kilómetros, pero la dejaron en 5, saliendo del Parque Teniente Miguel Guerrero, en la zona centro de la ciudad.

La nueva fecha para el evento es el 18 de noviembre y la Carrera de la Independencia se realizará cuando falte muy poco para la celebración de la Revolución Mexicana.

En esa fecha, conmemorando la Revolución Mexicana, se corría un clásico del atletismo de Baja California, que se dejó de hacer cuando se la encargaron a un elemento que no tiene ni idea de lo que es el atletismo callejero y, de hecho, ni de otros deportes.

Este clásico del atletismo callejero es el que esperaban todo el año los corredores, venía mucha gente de Estados Unidos y en una ocasión estuvo Arturo Barrios, el mexicano plusmarquista mundial, que hasta le dedicaban un evento en Chula Vista.

Pero ya en los últimos años del Arturo Barrios Invitational, estaba en un rincón vendiendo su libro y casi estamos seguros que muchos no sabían de quien se trataba.

En la organización de la Carrera de la Independencia, la Limat, que encabeza Rubén Razo Zavala, une esfuerzos con el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana.

En las redes andan culpando a la alcaldesa Monserrat Caballero por la cancelación del evento sabatino, pero la decisión fue tomada por los altos mandos de Seguridad Pública.

La paramunicipal del deporte si tendrá su evento, la séptima fecha del Serial Atlético Delegacional, etapa que toca la demarcación de Cerro Colorado, programado para el 23 de septiembre.

La fecha anterior, en Playas de Tijuana, tuvo una parte del recorrido en la arena y en esta ocasión, en Cerro Colorado, será plano, en la mayor parte de los cinco kilómetros.

El punto de partida, la meta y el recorrido, serán a dados a conocer en la rueda de prensa que Cecilio Hernández, titular de la paramunicipal, tendrá con quienes cubren la fuente deportiva en los diferentes medios.

En disputa estarán 4 mil medallas, que se llevará el mismo número que primero completen el recorrido.

Los que no han participado en todas las etapas del serial o no han alcanzado, andan buscando las medallas que se han entregado, pero la paramunicipal no tiene reserva, así que abanicarán.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, con la recomendación de siempre, que sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.