¿Por qué amamos al café?

Empecé a tomar café en los últimos semestres de mi carrera y eso que la cafeterías como las conocemos el día de hoy no existían. Vamos, el café no era el centro de atención sino la comida o postres que se servían en aquellos lugares. Hoy, después de Starbucks, ese negocio es otra cosa… y creo que para bien.

Lo que sí reconozco el que, hasta hoy en día, el aroma a café recién tostado me transporta a mi infancia pues mi abuelo, Don Ariosto Manrique Pérez, tenía una fábrica donde tostaba, molía, enlataba y distribuían el otrora y hoy más famoso Café Sabarex. Recuerdo siempre mis visitas a ese mágico lugar; el calor de las calderas, el movimiento giratorio de los granos tostándose en aquellas tolvas y los molinos que expedian un olor suntuoso y elegante.

Hoy la empresa está en manos de uno de los grandes en el mundo del café: José Cleofas Arreola, tijuanense, el primer mexicano juez del World Barista Championship y mi amigo.

Hace unos días tuve oportunidad de leer un reporte sobre el café que distribuyó uno de los líderes en tecnologías para investigación de mercados, Survey Monkey. El reporte elaborado en nuestro país vecino arrojó datos impresionantes sobre el café y hoy te quiero compartir seis de ellos.

1.- En promedio, 69% de los adultos toman al menos 2 tazas diarias de café.

2.- 1 de cada 3 personas empezaron a tomar café ¡antes de los 17 años!

3.- Los consumidores más frecuentes de café son los aduntos mayores de 60 años, 77% de ellos toman más de dos tazas de café al día.

4.- Las principapes tres razones por las que se toma el café son, primero, por su sabor (69%), segundo, para tener un poco más de energía (62%) y tercero, porque ayuda a concentrar la atención (34%).

5.- Pero no todo es miel sobre hojuelaz. 34% de los consumidores jóvenes (de 18 a 29 años) dijeron que no les produce algún impacto negativo, 62% el público adulto (de 45 a 60 años) y 77% en los adultos mayores. Conclusión: entre más maduros, menos efectos negativos.

6.- ¿Y cuáles son esos “efectos negativos” del café? El 16% de las personas respondieron que les provocaba ansiedad o ritmo cardíaco elevado y el segmento que más lo mencionó fue el más joven (de 18 a 29 años) con un 26%. Sí, 1 de cada 4 jóvenes reportan que el café les hace experimentar este efecto.

Tijuana, además de su propuesta gastronómica, también es conocida por la calidad de sus cafés preparados. Va esta columna dedicada a tantos y tantas que me han preparado y servido una buena taza de café en lugares que no mencionaré para no omitir alguno.

Tijuana bien vale la pena una buena taza de café. ¿Dónde? Investígalo, te recomiendo emprender un tour personal en la búsqueda de la mejor taza de café de la ciudad y te aseguro enormes sorpresas.

*El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados