Por qué al mánager se le llama mánager

Rigoberto Véliz M. de Mérida, Yucatán, pregunta…: “¿Es cierto que elevaron a Tony Oliva y a Minnie Miñoso al Hall de la Fama de Cooperstown?”. Amigo Rigo…: No los “elevaron”, pero sí anunciaron que lo serán el domingo el 24 de julio de 2022, junto con quienes elijamos los periodistas. Fueron elegidos por el Golden Days Era Committee, junto con Gil Hodges y Jim Kaat; y por el Early Baseball Era Committee, Buck O’Neil y Bud Fowler.

César Ochoa, de San Felipe, pregunta…: “¿Por qué el beisbol es el único deporte que llama mánager (o gerente en castellano), al entrenador en jefe, o coach?”. Amigo Ceso…: Porque no es entrenador ni coach. Para eso él tiene a seis o más expertos a su orden. El mánager “administra”, “gerencia”, el material que esos otros le preparan.

Eduardo Martínez D. de Caracas, pregunta…: “¿Si un culopicoso llegara a convertirse en elector para el Hall de la Fama, cambiarían los criterios que con tanto cuidado, han mantenidos ustedes, los veteranos … Y es imprescindible que los bigleaguers negocien sus contratos por intermedio de agentes. Alguno lo ha hecho directamente?.”

Amigo Edo…: Todos los peloteros lo hicieron personalmente hasta fines de los años sesentas. Desde entonces son imprescindibles los agentes… Y un culopicoso no sería problema para el HOF, porque somos electores más de 400.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta…: “Marty Marion fue El Más Valioso de la Nacional en 1944, y fue parte del equipo ganador de la Serie Mundial. “¿Por qué MVP, si sus números no parecen suficientes?”. Amigo Edo II….: Marty fue uno de los mejores shortstops en la historia, famoso por cómo se entregaba al equipo en busca de las victorias. Jamás jugó con florituras ni para sus éxitos, sino en pro del triunfo de los Cardenales. En 1944, bateó para 267, seis jonrones y remolcó 63 carreras. Ahora, a la defensiva resultó líder de la Nacional ese año, igual que en 1944 y 1946. Ocho veces fue al Juego de Estrellas. Pura calidad, cero figureo personal… Y no, no está en el Hall de la Fama.

