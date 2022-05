¿Planeación y Desarrollo sustentable

En México desde los fines del siglo antepasado (Porfiriato) hasta el siglo pasado (1976), la planeación y el desarrollo urbano fueron letra muerta, entre 1976 y 1988 es donde se empiezan a considerar ya a los Asentamientos Humanos, al desarrollo urbano y a la ecología. Desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. El agua es imprescindible para la vida y además cualquier actividad humana requiere su empleo y su carencia limita las posibilidades de presencia humana. Los alimentos son igualmente importantes ya que presentan a la vez la fuente de materia y energía. La abundancia de oxígeno hace que no se lo valore tanto como un recurso, aunque para los seres vivos es un gas vital. De los pocos esfuerzos del Gobierno Federal en el tema de la planeación y desarrollo urbano dirigida puntualmente a los centros de población del país fue el programa de las “Cien Ciudades” que fue un intento de desarrollo urbano de las ciudades medias del país entre 1992 y 1998 a partir de este programa se empezaron a elaborar los programas de desarrollo del centro urbano de población (PDCUP), la elaboración de esos programas fue un éxito pues los recursos federales para esas ciudades estaban condicionados a que existiera un programa aprobado e inscrito en el registro público de la propiedad. El desarrollo urbano sustentable se orienta a una mejor calidad de vida (superar la pobreza, satisfacer las necesidades básicas humanas e igualar los ingresos), reasignando los recursos económicos para atender estas necesidades. La reducción de la pobreza necesitará un crecimiento económico considerable, a la vez que desarrollo, pero las limitaciones ecológicas son reales. No es posible concebir el desarrollo ni la vida humana sin el sustento de la naturaleza. Los modelos de desarrollo están inevitablemente vinculados a lo ecológico y ambiental. En un modelo sustentable la utilización de los recursos naturales y energéticos se limita a la capacidad de regeneración de éstos y la generación de los residuos a la capacidad de asimilación del ecosistema. Mexicali tiene altos niveles de contaminación en el aire, agua y suelo, por algo somos la tercera ciudad más contaminada del mundo, los más de 500,000 vehículos que circulan por nuestra ciudad y de los cuales más del 80% contaminan , la contaminación de los cuerpos de agua, Laguna Xochimilco, Laguna Campestre, Laguna México y todos los drenes agrícolas del Valle, cientos de deshuesaderos o “yonkes” sin control en la disposición de aceites, grasas y gasolinas, contaminando los suelos, las taquerías, los asaderos, los tiraderos de basura en diferentes colonias son solo una muestra de los agentes contaminantes que tiene a nuestra ciudad en tal deshonroso 3er lugar mundial. Todos están esperando que el gobierno federal, el estatal y el municipal hagan algo, los ciudadanos que habitamos esta ciudad debemos hacer algo y no esperar que alguien más lo haga. Empecemos con nuestros vehículos llevándolos a verificar y dejándolos en buen estado para circular, dispongamos de la basura en forma adecuada separando la orgánica de la inorgánica, exigiendo a las autoridades que, en los asaderos, restaurantes y fábricas se coloquen filtros en sus chimeneas y los agricultores exigiendo a los módulos de riego el mantenimiento de los drenes evitando la contaminación y a su vez la salinidad. También es urgente contar con un transporte público masivo que ayude a utilizar el vehículo como medio de transporte para ir a las fuentes de trabajo, evitando con ello la reducción de espacios para estacionamiento en las diferentes industrias de nuestra ciudad, así como el tráfico vehicular en las horas pico de entrada y salida de las mismas. Mexicali seguirá perdiendo competitividad a nivel mundial si los niveles de contaminación actuales no empiezan a disminuir. *- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.