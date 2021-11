Paquete Económico y Fiscalización 2022

En fechas anteriores se aprobó el paquete económico para el año 2022, mismo que entrará en vigor a partir del 1 de Enero de 2022, en el cual uno de sus ejes centrales es la fiscalización. Así las cosas, las acciones se enfocarán a la recuperación de créditos fiscales, el aumento de los montos garantizados, así como al incremento de la presencia fiscal y la percepción de riesgo en los deudores.

Sin embargo, mucho se comenta que el paquete económico 2022 no impulsara la economía del país, ya que, un paquete económico debería encaminarse a tratar de alentar la economía y desafortunadamente la que hoy esta aprobada se enfoca en mayor fiscalización, en establecer más requisitos para tomar una deducción y mayores elementos de control.

Incluso, se incrementarán los requisitos para que los contribuyentes realicen deducciones, lo que puede traducirse en una expectativa elevada en la recaudación prevista para el 2022.

En ese orden de ideas, sin duda el próximo año habrá una fiscalización más rigurosa, en vista de que una de las medidas para lograr una mayor fiscalización es que se propone en la Ley de Ingresos un cambio para que los reportes de los bancos se entreguen obligatoriamente cada mes. Adicionalmente, se fiscalizará tandas, pagos a tarjetas de crédito y cualquier pago en efectivo que reciban los contribuyentes y que superen los 15 mil pesos.

Por otro lado, el nuevo Régimen Simplificado de Confianza Régimen de Confianza incentivará la simplificación administrativa, de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos.

Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del “Régimen de Confianza” estén programadas, y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda al pagador.

Aseguran que estas herramientas fiscales y financieras ayudarán no sólo a tener una política más progresiva, sino que serán el motor principal para la reactivación económica que viene después de las crisis sanitaria y económica, en fin, para variar no vemos una propuesta encaminada a incentivar la economía, todo lo contrario, únicamente mayores acciones de fiscalización. Veremos que sucede en este 2022, el cual pareciera será uno dificil para la economía, pues la nueva variante de COVID-19 y la superinflación, no dan buenos indicios económicos. * El autor es Abogado Fiscalista.