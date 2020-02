Otra vez a defendernos

Por el derecho a la libertad de expresión.

Sergio Aguayo Quezada, profesor del Colegio de México, institución educativa de muy alto nivel y destacado columnista con prestigio nacional e internacional, está enfrentando una grave situación debido a que el juez décimo quinto de lo civil de la Ciudad de México, Alejandro Rivera Rodríguez, le está obligando a pagarle a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, una cantidad de 10 millones de pesos por daño moral. Este ex gobernador, que fue incluido el 2013 en la lista de los 10 funcionarios mexicanos más corruptos, por la revista Forbes, fue también arrestado en España en enero del 2016 bajo sospechas de lavado de dinero, entre otros delitos. Sin embargo, fue exonerado y se regresó a México. Después de la calificación de corrupto que le dio la revista Forbes y de la aprehensión de que fue objeto, por la Audiencia Nacional de España, su respuesta no fue tan contundente contra ellos, pero sí se sintió dolido por una columna de Sergio Aguayo y lo demandó por daño moral.

Sergio ha denunciado de manera consciente y comprometida, un sinfín de delitos cometidos por diversos funcionarios nacionales y extranjeros. Ha participado en múltiples actos de solidaridad, denuncia y protesta por actos que violan los Derechos Humanos y otras garantías individuales. Mientras tanto, Moreira ha sido motivo de críticas y de llamados a las autoridades judiciales para que se le investigue, inclusive por sus propios correligionarios priístas. Con un sistema de justicia inexistente en México, en el cual los indicadores de impunidad son altísimos, no resulta sorprendente la decisión del corrupto juez.

Por otro lado, el valor que le da Moreira al daño moral sufrido por su persona es de 10 millones de pesos. Esa es la cantidad que quiere el juez Quinto de lo civil, embargarle a Sergio Aguayo. No creo que Sergio tenga esa cantidad, pero Moreira tiene muchos millones más, según se ha difundido en los medios. No van a ser significativos en el capital que posee, pero Sergio ya tuvo que pedir prestados al Colegio de México, 250 mil pesos para contener la demanda.

Esta es la realidad para quienes tenemos la oportunidad de poder expresar nuestros puntos de vista en la prensa. Siempre navegamos con el viento en contra y enfrentamos vendavales por las críticas y las denuncias. A veces, como sucede en Tecate, es fuego amigo el que nos golpea. Ese es el caso de Javier Fimbres Durazo, dueño de la estación de radio Super KT, que nos tiene prohibido a varios tecatenses expresarnos en la radio. Luis Ramírez Zamorano, luchador social, grabó la conversación que tuvo con uno de los locutores de la estación, en la cual le dice que Fimbres les ha prohibido que lo pasen al aire. Si en México los jueces que deben administrar la justicia son injustos, y si quienes debieran ser solidarios con el gremio se convierten en verdugos, entonces estamos contradiciendo y obstaculizando el libre ejercicio de la expresión. A nosotros se nos veta un medio, pero seguimos aprovechando los que nos quedan. Por eso, porque no vas a ceder, va desde aquí, Sergio Aguayo Quezada, un abrazo solidario que intenta reforzar tu sólida consciencia y tu tenaz ejercicio de la libre expresión del pensamiento. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.