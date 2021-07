Oss, Sensei

Esa es la forma en que nos saludaba Eliseo Arturo Sandoval Cabrera, el maestro de karate, quien falleciera el fin de semana pasado, un suceso inesperado, tomando en cuenta que un día antes de su muerte había publicado en redes sociales.

Oss es la palabra que se utiliza cuando se entra y sale del tatami, de parte del Sensei a los alumnos o viceversa. Uno de los grandes impulsores del karate do fue Eliseo, entre otras cosas, fundador de la Asociación Estatal de Karate y Artes Marciales Afines de Baja California. Esta asociación fue presidida durante muchos años por Pedro Lozano Rodríguez, encargado de la disciplina en el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, entrenador del junior Eliseo, quien formaba parte de la selección Cimarrona. Eliseo es de la época que el Gimnasio Silvestre tenía a Ron Glaubitz y a los hermanos Sidney y Dante Pedraza y también destacaban José Correa y Delfino Azcona. En esos mismos años, otros karatecas sobresalientes los hermanos Velazco, Salvador y Antonio, quien se dio unos tirazos con Ángel Gutiérrez, aunque en full contact. Salvador, el arquitecto, sigue en el deporte, pero ahora con un club de atletismo, especialista en la marcha olímpica. A Eliseo lo conocimos en los 80´s, cuando era el encargado del gimnasio que para karate do acondicionaron en la parte alta del Auditorio de Tijuana, a un costado de la sala de gimnasia olímpica que dirigía Hristo Dimitrov Kotchmarov, que funcionaban bajo la bandera de la Dirección de Asuntos Deportivos del Estado. Tenía su gimnasio, en la Colonia Ruiz Cortinez, en donde vivió por muchos años, impartiendo sus clases. Mucha gente conoció a Eliseo como karateca, pero también fue funcionario, ocupando diversos puestos en el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, enfocado siempre a lo popular. Su última chamba en el gobierno fue durante la administración de Jorge Astiazarán Orci, como jefe del departamento de deporte popular, terminando como administrador de la Unidad Deportiva Mariano Matamoros. En alguna ocasión fue candidato a diputado y seguido lo encontrábamos en su campaña, que hacía con una bocina y utilizando un Jeep rojo, con poco presupuesto de su partido. Laboró para Cadena Baja California, cubriendo la nota deportiva, coincidiendo en algunas coberturas, como la Vuelta Ciclista a BC, evento que puso al estado en el escaparate internacional. En Radio Ranchito también tuvo un programa de deportes, al que nos invitó en varias ocasiones, pero sólo acudimos a uno, pues ya saben cómo es uno de renuente. Los últimos años, Eliseo anduvo muy metido en eso de los comités sectoriales, cuyos reglamentos se sabía al píe de la letra y en cada intervención ponía a sudar a los funcionarios. Sólo nos resta desear que descanse en paz Eliseo y que la resignación llegue pronto al corazón de sus familiares. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y aunque ya estén vacunados, cubreboca y gel antibacterial hay que seguir usando, además de guardar la sana distancia y los que no quisieron vacunarse, quédense en casa, esa es la forma en que pueden ayudar en esta pandemia. E