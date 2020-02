Soñé que me ganaba el avión presidencial y si alguien supone que fue una pesadilla, se equivoca. Fue toda una experiencia onírica fantástica e inesperada.

Primero, porque ni siquiera había comprado “un cachito” de la Lotería Nacional cuyo único premio era el TP-01.

Para empezar, yo creía que las siglas TP querían decir: “Todos Pagamos”; pero no, indican que es (fue) el Transporte Presidencial con los dígitos 01 (como quien dice “The number one”), lo cual es tan rimbombante como redundante.

¡Un avionazo! Claro, sin aludir a un accidente aéreo, menos ahora que ilusoriamente es mío. No, un avionazo por lo palaciego y oneroso. Sí, porque el sufijo -azo es aumentativo como darnos un enorme e injustificado gustazo.

En mi sueño, en pleno Zócalo de la Ciudad de México se celebró la ceremonia de entrega-recepción de “las llaves” (de mentiritas) del TP-01. Claro, no me iban “a dar el avión”. Uno, porque no hay donde estacionarlo y dos, porque corría el riesgo de que me lo rayaran.

Para ese histórico momento y antes de recibir el Avión Presidencial, ya había tomado la decisión de volverlo a rifar. Sobre todo, porque me imaginaba las críticas en mi colonia por traer esa nave tan ostentosa. Además ¿quién diablos necesita algo tan aparatoso?

Sin más tuve una bendita ocurrencia ¡Eureka! Lo rifaría entre jeques árabes (¿también será redundancia?) que son dueños de pozos petroleros, paradisiacas cadenas hoteleras y tienen un titipuchal de esposas, niños, cuñados, ayudantes y otros más.

De repente desperté y me di cuenta de que estaba soñando. Pero, de ninguna manera pensé que tan inaudita experiencia onírica fuera en la realidad una soberana tontería.

No, no me atrevería a faltarle el respeto al que primero se le ocurrió rifarlo. Usted sabe quién.

La palabra de hoy: Onírico

Del griego 'onerikos' que significa “ensueño”. Y, más allá de los que específicamente quiere decir; el concepto onírico está relacionado “con lo que parece una verdad imposible”.

Por ello, lo onírico está asociado con lo fantástico, mítico, utópico. Incluso se relaciona con pensamientos febriles y hasta con estados de locura. Mejor que no me toque el TP-01 porque hay muchos envidiosos que de seguro me enviarían volando a la… ¿cómo se llama el rancho del presidente?

De mi librero: El sueño

Poema de Jorge Luis Borges. “Si el sueño fuera (como dicen) una / tregua, un puro reposo de la mente, / ¿por qué, si te despiertan bruscamente, / sientes que te han robado una fortuna? // ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora / nos despoja de un don inconcebible, / tan íntimo que sólo es traducible, / en un sopor que la vigilia dora // de sueños, que bien pueden ser reflejos / trucos de los tesoros de la sombra / de un orbe intemporal que no se nombra // y que el día deforma en sus espejos / ¿Quién será esta noche en el oscuro / sueño, del otro lado de su muro?”.

Nota final: El trastorno de la conciencia que lleva a una persona a perder su ubicación en el plano de la realidad se denomina onirismo.