Hace un par de años, durante el último de la administración anterior, Kurt Honold, Rodrigo Llantada y un servidor con el acompañamiento de algunos organismos de la sociedad civil logramos detener la restructura de la deuda del estado, el segundo piso del viaducto en Tijuana y el proyecto de las dos plantas desaladoras que el gobierno de Vega de La Madrid impulsó, sostengo yo, con la clara intención de aprovecharse de necesidades públicas y convertirlas en utilidades privadas, en las que Bonfante, Vega y el actual gobernador Bonilla presumiblemente eran parte del negocio que hoy dicen nunca existió pero que casualmente persisten en realizar, de manera tal que el adagio de hoy vuelve a ser el de háganse negocios en el periodo de mi compadre, de lo contrario hay que combatirlos.

Bonilla preguntó dónde estaba la COPARMEX mientras Kiko gobernaba nuestro estado, qué lástima que por estar más preocupado por cobrar la publicidad que el anterior gobierno le otorgaba a sus medios de comunicación, no escuchó todo lo dicho por un servidor, Rodrigo Llantada y Ernesto Elorduy, su cuestionamiento es tan miope como su discurso, al igual que la dislexia presidencial él asume su mediocre desempeño como un parangón en la historia de nuestro estado; en su lógica discursiva entra hasta la “Liber” esa colonia de la que tanto presume que hasta de lengua no se comen uno sino dos tacos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Octavio Sandoval López, actual presidente del Centro Empresarial de Mexicali, es un tipo al que quiero y admiro a cabalidad ha sido el único líder empresarial que ha tenido los arrestos de criticar a Bonilla, particularmente la “municipalización de los organismos operadores del agua”; haber logrado que el gobernador le dedicara un par de minutos en su mañanera del pasado miércoles debe de ser considerado, tratándose de quien viene, como un halago; lo que es lamentable es que Bonilla lo hace como reacción a una crítica hacia su gobierno, y lo que es más grave: haciendo uso de los recursos públicos producto de nuestros impuestos.

Encuentro en el contrato que se sostuvo con FISAMEX, fue firmado desde la administración anterior, la justificación para cobros ilegales que pronto saldrán a la luz pública, sostengo que bajo ninguna consideración se debe dejar de actuar contra empresas y ciudadanos morosos. Es evidente que se ha torcido la ley en beneficio de la empresa y del actual gobierno.

Tenemos un gobernador que hace de la división su discurso diario, mucho hablar y casi nada que presumir, un gobierno estéril, sin obra pública, que apila muertos y deudas, con un congreso a modo para cumplirle sus deseos más oscuros, como su pretensión de robarnos 4 años con su antiley Bonilla.

Me duele saber que Octavio está prácticamente sólo, me avergüenza la falta de liderazgos en nuestro estado; estoy cansado del argumento idiota que escucho a diario de ya no señalarles nada, esperanzados de que falta muy poco tiempo para que se vayan, reflejo de nuestra soledad y falta de arrestos.

Sostengo que si nos quedamos callados no tendremos la fuerza de la razón, el que calla no solo otorga, sino que con su silencio valida la postura del gandalla que hoy encabeza el gobierno estatal.

Qué pena que haya tampocos Octavios en nuestro estado. Nos sobran pretextos, nos faltan pantalones. Octavio tú dices cuándo y tú dices cómo.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.