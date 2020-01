Noticias según el ánimo o el postor

En la actualidad, la información veraz y oportuna es indispensable para la vida diaria. Pero con tanta basura en algunos medios de información y en la mayoría de las redes sociales, cada vez es más difícil sentirse bien informado. Es difícil saber, en muchos casos, qué noticias cuentan realmente la verdad, y cuáles son sospecha o sesgo malintencionado.

El principal problema es el mal manejo que se le da a las noticias, esos pseudo periodistas tramposos, los periodistas chayoteros, los que se creen que su opinión es la única válida y los que se sienten juez de sus colegas. Ni a cuál ir de tan espantosas personalidades. Se supone que las noticias deben de ser objetivas, pero algunas de las agencias de noticias toman partido, o tienen sus intereses u odios muy particulares. Engañan y abusan de la difusión para hacer daño.

Por ese motivo también, la gente recurre a las redes sociales buscando otras fuentes de información. Pero ahí se encuentra a los mismos medios y a una infinidad de seguidores “zombis” que, según la educación, el interés, el despecho, la herida o la maldad de cada cual, nos confunden y dividen más.

Los medios tradicionales son positivos como foro para el debate y la opinión experta, pero tienen que detener la manipulación de su competencia perversa, para evitar el escepticismo. La manipulación se ejerce a través de las falacias y la propaganda, que implican la supresión de información o de otros puntos de vista, a través de su distorsión, induciendo a grupos de personas a que dejen de escuchar algunos argumentos o, simplemente, desviando su atención a otro tema. Los manipuladores solo nos quieren distraer. Todo, basado en la creencia de que los consumidores somos tontos (y siempre está la duda). La manipulación es una influencia indirecta, sutil, que pretende enredar. De una misma noticia, se dan diferentes versiones, según el interés o la paga.

Para combatir a los malos, se necesita que haya gente responsable en cada medio, con la suficiente autoridad administrativa y moral, para poner el ejemplo y guiar a los demás a lo correcto. Es necesario desarrollar el juicio crítico ante los medios para no verse atrapados y manipulados por ellos. Cada uno ya sabe en quién confiar y en quién no; quién trabaja con integridad y quién no.

Y doy ejemplos de noticias concretas en Tijuana. En los gobiernos anteriores, el número de crímenes, siempre en aumento, nos los publicaban diario quienes deseaban echarle la culpa de eso a las autoridades anteriores. Hoy, con los nuevos gobiernos, solo se mencionan sin hacer escándalo. Otro caso lo son la renta de los camiones de basura. Con las autoridades anteriores, eso era desfalco, mala administración y corrupción. Con las nuevas autoridades, se siguen rentando los camiones y nadie dice nada. Solo dos ejemplos de varios que hay, para que los que aún no detectan quién los manipula, los vayan descubriendo.

Es necesario siempre estar pendientes.

* El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.