Te juro que no eres tú, soy yo es lo que pienso cuando veo a empresarios, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, al igual que miles de bajacalifornianos detenidos por no poder ni siquiera sacar una cita para activar su firma electrónica en Hacienda y poder ganarse la vida honradamente.

Te juro que no eres tú, soy yo es lo que creo debiéramos de advertirles a los candidatos de Morena a cualquier puesto de elección en nuestro estado, no eres tú, es el fracaso de Bonilla, es la pila de muertos en Ensenada cuando su Alcalde de Pacotilla no tiene los tamaños para dedicarse a gobernar tiempo completo y anda repartiendo camisetas en cruceros en vez de velar por la seguridad de sus conciudadanos.

Te juro que no eres tú, soy yo el que cree que si no defendiste a Mexicali de no perder la inversión más grande de la historia ni de los ataques del gobernador a nuestras empresas y empresarios cuando eras la alcaldesa no veo porque de ganar la elección sería diferente.

Te juró que no eres tú, soy yo el que no puede entender cómo han regresado los coyotes para conseguirte una pinche cita, previa lana de por medio, para poder tener acceso a renovar el pasaporte. Te juro que no eres tú, soy yo quien el que no puede estar de acuerdo con un gobierno autoritario, opaco falto de ideas que incrementó la deuda y cuya obra pública más grande haya sido pintar de café el pobre acueducto de La Rumorosa.

Te juro que no eres tú, soy yo quien no puedo creerles que combatirán las corrupción si durante los últimos dos años Bonilla y Vicenta Espinoza han hecho junto con ciudadanos serviles y funcionarios de muy pocas miras lo indecible para lograr que el Sistema Estatal Anticorrupción no funcione; te juro que no eres tú, soy yo quien desconfía de los actuales diputados de Morena, simples levantadedos a quien les importa un carajo la división de poderes en nuestro estado, diputados más preocupados por chingarse hasta los lápices del escritorio, por ello mi combate a la Ley Gandalla.

Te juro que no eres tú, soy yo quien ve con preocupación un gobierno federal autoritario, que dilapidó en poco tiempo la esperanza de un cambio de millones de mexicanos, que ha hecho de la pandemia el desastre más grande en la historia de nuestro país; te juro que no eres tú, soy yo quien no puede confiar en un gobierno que so pretexto de seguir con su clientelismo político prefirió a los “profes progres” que a la calidad educativa, que es responsable por el desmantelamiento del sistema de salud, que ataca desde el presupuesto público a todos los que pensamos diferente y nos atrevemos a decirlo, que polariza y divide, que ha hecho de la sociedad civil el ejemplo de lo pernicioso, claro cuando ésta es el verdadero motor de cualquier sociedad democrática en el mundo.

Te juro que no eres tú, candidato o candidata de Morena, es la forma en la que han gobernado estos dos años llenos de ocurrencias, con un gobernador gandalla, soberbio y obtuso que prefiere estar en un juego de beisbol o en un casino de San Diego antes que construir un gobierno desde la razón, te juro que no eres tú, soy yo.

* El autor es empresario y ex dirigente de Coparmex Mexicali.