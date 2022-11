Mundial de fútbol y clásico del béisbol

-o-o-oAnuncian que en la madrugada de hoy jueves llegará a Miami la visita del huracán Nicole.

La Pregunta de la Semana: Dos figuras de los Angelinos, están por salir del equipo, el propietario Arturo Moreno, y el lanzador slugger Shohei Ohtani. ¿Cómo va esa situación?

La Respuesta: Quien parece seguro de quedar fuera es el dueño, Moreno, en cuanto encuentre comprador. Él mismo y su gerente-general, Perry Minasian, han dicho que esperan firmar al japonés antes de que termine la temporada 2023, hasta cuando está firmado. Ohtany cobró este año, cinco millones 500 mil dólares y 30 millones cobrará en 2023. Podría ser agente libre en 2024

Apuestan a que… Los apostadores opinan que el valor de Aaron Judge no es de 500 millones de dólares por 10 temporadas, sino 375 millones. Así me lo informa “BetOnline”, a través de Jimmy Shapiro. Y siguen anunciando que de no firmar con los Yankees, será con los Gigantes…

Posibles nuevo contratos. También creen en “BetOnline”, que Carlos Correa puede irse a los Cachorros, Dansby Swanson a los Gigantes, Jacob deGrom a los Dodgers, Justin Verlánder los Mets, Trea Turner a los Phhillies y Xander Boegarts a los Cardenales…

-o-o-o“El licor deberían venderlo como la gasolina. Uno ordenaría por ejemplo, ‘¡cinco litros! o ¡diez litros!’, y se metería la llave de la manguera en la boca para tomárselos” … Trapichito.

-o-o-oMala imitación.- Ya en el Mundial de Fútbol 2022, el mayor espectáculo del globo, el comisionado Rob Manfred se empeña en promover la pésima copia 2023 de tal tradición. El Mundial de Fútbol importa a todos, mientras que el llamado Clásico del Beisbol, importa a pocos. La razón es que se juega soccer profesional de alta calidad en todos los países. El beisbol no. No es igual FIFA que MLB… ¡Digo yo, ¿no?!...

Grandes del futuro.- Los mejores, hasta ahora, en la Liga de Arizona, según “Baseball América”: Tyler Hardman, 1B, Yankees; Will Wagner, 3B, Astros; Carlos De la Cruz, OF, Phillies; Mike Antico, OF, Cardenles; Mason Miller, PD, Atléticos; Emmet Sheehan, PD, Dodgers; Heston Kjerstad, OF, Orioles; Niko Kavadas, 1B, Medias Rojas; Nick Yorke, 2B, Medias Rojas; Colton Gordon, PZ, Astros.

-o-o-o“Lo mejor para el dolor de cabeza es tomar mucho licor la noche anterior. Amaneces al día siguiente como si se te va a reventar la cabeza”… Trapichito.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.