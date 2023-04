Mueve sus piezas

Quien parece estar “ajustando” sus “piezas” en algunos cargos es la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, pero más que una renovación de personal resultó más bien un “enroque”, pues se trata de un intercambio de puestos de algunos funcionarios y no tanto de despidos o renuncias.

De acuerdo a lo anunciado, los cambios fueron los siguientes: En la dirección de Bienestar Municipal en la que firmaba Juan Gabriel Haro, ahora estará Laura Ruiz, quien estaba a cargo de la Dirección de Atención Ciudadana, en la que ahora despachará Gabriela Valdez.

Otro de los movimientos se dio en el Instituto de la Juventud (Imjude), en el que deja el cargo Nidia Rivera, y en el que entrará el músico Gustavo Siono, quien es integrante del grupo Califunkers y que hace apenas unos días entregó a la alcaldesa una canción dedicada a Mexicali.

En cuanto a Juan Gabriel Haro y Nidia Rivera, la alcaldesa señaló que no se quedarán desempleados, sino que se les dará acomodo en otras áreas o tareas en el Ayuntamiento. Ahora si que la alcaldesa de Mexicali se vio como ajedrecista, moviendo sus piezas en busca de un resultado diferente, ahora habrá que ver que tal le funcionan sus movidas.

Manifestación

Todo indique que este miércoles amanecerán bloqueadas las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego que el sindicato de trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) señaló que están en contra de algunas de las decisiones tomadas por parte de los mandos de la dependencia. Se anunció que a partir de las 6:00 horas los accesos ya no estarían abriendo; veremos qué acciones adicionales toman los trabajadores y el sindicato y cuales son el total de demandas que tienen hacia la dependencia federal.

Esperaban más

Vaya relajo el que se ha armado en torno al tan esperado Puente Magisterial, recién abierto a la circulación en Rosarito, y es que dista mucho de lo que la gente esperaba y no se puede decir que son realmente exigentes, sino prácticos. Resulta que este puente se abrió sin siquiera estar terminado, se realizó un acto que supuestamente iba a ser de inauguración, pero que quedó sólo en una supervisión de obra, así es que no hubo bombos ni platillos para este evento. El puente se diseñó, quién sabe por qué, solo para la circulación vehicular pero en los hechos y ante la falta de supervisión de las autoridades municipales, no falta quién se aventure a caminar sobre la estrecha banqueta que quedó en ambos lados de circulación.

En esa zona, hay varias escuelas y la preocupación es que los estudiantes se aventuren a cruzarlo para cortar camino y que pudiera haber algún accidente.

Si bien a pocos metros hay un desvencijado puente peatonal, que según se dice se remodelará, por lo pronto no falta quién lo ignore y prefiera jugársela en el puente.

Pero los problemas no terminan ahí, ya que las calles que ahora serán utilizadas para el desfogue vehicular, se encuentran hechas trizas y no hay para cuándo se reparen, por si todavía faltara algo.