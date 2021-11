Miñoso y Olivan son candidatos al HOF

-o-o-o-o

Otra vez candidatos.- Orestes (Minnie) Miñoso y Tony Oliva, son nuevamente candidatos al Hall de la Fama de Cooperstown, a través del Golden Days Era Committee (Comité de la Era de Oro) 2022. Otros candidatos por esta vía son, Dick Allen, Ken Boyer, Gil Hodges, Jim Kaat, Roger Maris, Danny Murtaugh, Billy Pierce y Maury Wills. Kaat, Oliva y Wills son los únicos vivos del grupo.

El anuncio de quienes resulten elegidos, se hará a través de MLB Network’s, en “MLB Tonight”, el domingo cinco de diciembre a las ocho de la noche. Roberts o no Roberts.- “Los Ángeles Times” han lanzado una encuesta, preguntándole a los seguidores de los Dodgers si quieren que el mánager, Dave Roberts, siga en sus funciones.

Pero bueno, él ha demostrado ser de los mejores entre todos los que han dirigido al equipo. Y este año, con una rotación saludable y sin abridores golpeando muchachas por ahí, habría sido superior. Record total de jonrones.- No, la temporada de este año, no ha sido la de más jonrones en la historia. Los 30 equipos sacaron cinco mil 944, el tercer total más alto. El record es el de 2019, seis mil 776. Se juega con una pelota mucho más viva que la de años anteriores. Como quien dice: “El secreto para ganar los juegos en el beisbol, es buen pitcheo, hacer las jugadas de rutina y un jonrón de tres carreras”… Earl Weaver.- Y Joe Torre, quien no dirigía nada cuando fue mánager de los Yankees. Solo se sentaba en el banco a esperar que sus muchachos sacaran la bola. No están felices los Bravos.- Los peloteros de los Bravos no estuvieron del todo felices en el desfile de la victoria, anteayer. Están preocupados ante la posibilidad de que dejen ir al agente libre, Freddie Freeman. Dansby Swason, recalcó…: “Quizá decir ésto públicamente me cause problemas, pero alguien tiene que decirlo: “Por favor, firmen a Freddie”.

Yankees necesitan a Jeter.- En las oficinas de Yankee Stadium, no han estado satisfechos con ningún shortstop, desde el retiro de Derek Jeter, después de la temporada de 2014. Brian Cashman irá a la convención de los gerente-generales, con la intención de lograr un estelar de la posición al precio que sea. Pero la familia Seinbrenner le ha pedido que mantenga los sueldos de los peloteros, por debajo del límite para el Impuesto al lujo, 210 millones de dólares. Gracias a la vida que me ha da do tanto, incluso un lector como tú.

