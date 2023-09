No puede ser, no otra vez. La audiencia pública en la Cámara de Diputados “Fenómenos aéreos anómalos no identificados”, la semana pasada, de manera muy vergonzosa se hizo viral. Incluso la BBC la puso en tendencia mundial, la noticia era que se habían presentado alienígenas en esa sesión en México. Ahora nos tocó hacer un performance donde se dieron los testimonios más dispares, desde un genio de Harvard al que se le metió esa idea en la cabeza, pilotos testigos y supuestas evidencias con un discurso aparentemente científico. La increíble dirección del mismísimo Jaime Maussan mostrando cadáveres y embriones de seres extraterrestres, le ganamos a Hollywood la idea. El señor Maussan tiene un trastorno delirante bien estructurado y muy funcional, un caso excepcional. Estoy convencido que él está convencido de lo que dice. Me recuerda a un famoso locutor y experto en vida extraterrestre, Pedro Ferriz, de los primeros en México en tomar como certeza su lema de que un mundo nos vigila, padre del locutor Pedro Ferriz de Con. Pionero en introducir a México esa fantasía generada por la extraordinaria novela La guerra de los mundos de H.G. Wells en 1898. Fue el primero en dar una forma científicamente probable a seres extraterrestres con una tecnología superior a la nuestra. Fue la semilla, generó tanto miedo que en 1938 Orson Welles hizo una broma por la radio americana que creó un ataque de pánico colectivo, relató como noticia real una invasión extraterrestre. Gradualmente fue tomando terreno en Rusia y el mundo entero, ya es una creencia global, no es raro escuchar testimonios de las personas psicóticas sobre experiencias con extraterrestres, es un tema universal. Lo que sucedió en la Cámara de Diputados hay que verlo para creerlo, sí sucedió. Confieso, no vi toda la audiencia de más de tres horas, pero vi suficiente como para caer en cuenta que hemos hecho el ridículo mundial. Jaime Maussan tiene la megalomanía de ayudarnos aportándonos las supuestas evidencias de su propia creencia, para el bien de la humanidad. Si lo que quería el diputado, lamentablemente de MORENA para acabarla de fregar, eran visualizaciones, vaya que las logró. Será referencia obligada en el futuro de la legión de ese delirio compartido de las evidencias de seres superiores provenientes de otro lugar del espacio y tiempo. He tenido varios pacientes convencidos de los reptilianos, por ejemplo, los estereotipos extraterrestres se han ido difuminando, llegamos a la Luna y Marte y no encontramos nada, los marcianos se fueron ya. Ahora son de más lejos. Fue un burdo eco del gol reciente en el Congreso americano que presentó en video los típicos fenómenos visualmente inexplicables. La nuestra fue la versión Región 4, de a tiro.

*- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.