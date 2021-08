Ya huele a navidad ¿no les parece? pero mas allá de poner los adornitos navideños que les parece si revisamos el marketing de temporada ¡ahora si que tenemos que adelantar vísperas! Estamos iniciando la mejor época del año y me gustaría saber si Ud. ya está preparado para aprovecharla, no es para ponerlo nervioso pero tenemos a la vuelta de la esquina el Buen Fin y después la navidad ¿ya tiene su estrategia lista? vamos a ver si le puedo dar algunas ideas. Determinar su público objetivo: A quien va dirigido, lo primero es elegir su target, su comprador ideal ¿quién quiere que le compre? identifíquelo, a partir de ahora Ud. se concentrará en esa persona. Si no le queda claro como hacerlo, dese una vuelta por mi fan page y ahi le dejaré un artículo para que lo haga paso por paso. Su promoción u oferta: Que es lo que va a ofrecer ¿algún descuento? ¿regalo? ¿facilidad de pago, compre ahora y páguemelo en enero? tiene que determinar perfectamente cual es su oferta y por el amor de dios, asegúrese que puede cumplir, prepare su stock, sus cupones ¡logística! tome en cuenta los volúmenes estimados, vamos, Usted conoce mas que nadie su negocio, no ofrezca algo que no pueda cumplir. Canales de venta: considere el cross channel, es decir, la experiencia del cliente al combinar varios canales de venta, le pongo un ejemplo: Ud. tiene una tienda física y quiere poner un descuento, una muy buena idea es utilizar los medios digitales para ayudar a la compra ¿cómo? que le parece si publica un cupón en su página de facebook y que la presente en la tienda física; o bien, si Ud. tiene una tienda virtual (e-commerce) invite a su cliente a que viva la experiencia física en su tienda. Piense como su cliente, póngase en sus zapatos y hágale la vida fácil. Adorne su entorno: si, desde poner araniñtas en las esquinas con harta telaraña, o bien, calaveritas por si aquello del Halloween no es lo suyo; después ocúpese de registrar su negocio en el buenfin.org ¡es el 18 de noviembre, apúrese!, descargue los logotipos y exhíbalo tanto online como offline; ponga el arbolito, lucecitas y entone villancicos, recuerde que tiene que crear un entorno de temporada para que su cliente se sienta rodeado del ambiente ¡y le compre! Comuníquelo: Ud. puede tener el mejor producto con la mejor de las ofertas, pero si nadie se entera es lo mismo que no tener nada, así que manos a la obra, asesórese para hacer su primera campaña en Facebook, o bien, si tiene una base de datos de sus clientes, envíeles un e-mail, asegúrese que su cliente ideal esté plenamente enterado de sus intenciones. Siéntese a hacer la tarea, pídale a sus colaboradores ideas, sugerencias, haga un presupuesto, involucre a todos los que trabajan con Usted, créame, en esta época cambia la vibra es un muy buen momento para fomentar la integración en su empresa, agradezca a sus colaboradores, proveedores y clientes, pero ojo, no derroche, cualquier esfuerzo que Ud. o su empresa hagan tiene que estar plenamente justificado, nada de andar repartiendo sendas canastotas, la economía ya no está para eso. Estamos preparando el curso "marketing de temporada", búsqueme en marcelamexia.com y envíeme un mensaje.

* La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.