Lunes de boxeo

Hacer funciones de box los lunes fue, por muchos años, una tradición en Tijuana.

Seleccionaron precisamente ese día, que era cuando descansaban los empleados del Hipódromo de Agua Caliente y quienes laboraban en los bares.

La tradición, la recordamos, la iniciaron en la Arena Tijuana 72, que construyeron los hermanos Gómez Sepúlveda y el Comandante Corona Marín, sobre el boulevard Salinas.

Los carteles se elaboraban con base en los peleadores de casa, pero todas las semanas, sin excusa, ni pretexto, había golpes rentados en ese escenario.

Las mejores entradas que se registraron en ese local fueron cuando peleaban Valente Vera y el Pollito López, que se enfrentaron en varias ocasiones.

La instalación se la vendieron a Nacho Huizar, que en aquellos años era agente internacional de boxeadores, así se identificaba y entre otros, promovió a Juan José Estrada, el Dinamita, al Tanaka González, Bucky Mora y al Chapo Vargas, éste que llegó a ser campeón mundial, al igual que el Dinamita.

Ahí también hubo peleas de otros campeones mundiales mexicanos, los de moda en esos años, Daniel Zaragoza y Alfonso Zamora, entre otros.

La Arena Tijuana 72 dejó de funcionar y paso a ser propiedad de una iglesia cristiana, donde es común ver a destacados miembros del Partido Acción Nacional, como si fuera ese un requisito para ser parte de ese grupo político.

También los lunes se hacían las funciones que Guillermo Mayén González y Walter Mawhinney promovían en el Auditorio Municipal, que muchas veces ha cambiado de nombre e ignoramos cual sea ahora el nombre.

Revivieron la carrera de Felipe Vaca y muchos de sus carteles fueron encabezados por Luis Ramón Campa, el Yori Boy.

También tuvieron muchas veces en sus funciones a Juan Escobar, Andrés Sandoval, el Carita y Ramón Marchena, de lo mejor que había en Ensenada, los dos últimos.

Más adelante se rompió la sociedad y cada quien promovió por su lado, pero a Mayén González le fue mejor y sigue en el negocio, del que le sabe bastante.65

Pues bien, en unas semanas más volverán las funciones de los lunes, promovidas por Nacho Huizar, quien andaba en el estadio del Cerro Colorado, en el arranque de la serie por el título de la Zona Norte, de la que son protagonistas los campeones defensores de la Liga Mexicana de Béisbol, Toros de Tijuana y sus acérrimos rivales, Sultanes de Monterrey.

La idea de Nacho es promover los lunes, pero una que otra función en martes, por todos los rumbos de Tijuana, impulsando a los peleadores que tiene bajo su férula.

Dice tener varios peleadores invictos y unos con la calidad suficiente para disputar un título mundial, pero nunca dijo nombres y nosotros tampoco le preguntamos, ya que fue una plática rápida y breve.

Pero también está pensando en funciones grandes y llevarlas a cabo en el Estadio Chevron, por eso es que andaba por ahí en el juego de pelota.

Tampoco dijo cuándo será la primera función, ni donde, pero si que está afinando detalles para presentar con la que inaugurará.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, la pandemia sigue, aunque ya no mortal por necesidad, pero es recomendable seguir usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no están de más las precauciones.