Los tentáculos de Trump siguen alcanzando a los migrantes

La reciente tragedia que vivió una pareja de migran teshondureños que intentó cruzar la frontera entre Sonora y Arizona con un bebé dedos años en brazos y unos gemelos aún en gestación, quienes murieron por falta de atención médica por parte las autoridadesmigratorias, es el reflejo de las políticas impuestas por DonaldTrumpend onde sustentáculos siguen alcanzan do alas agencias federales.

Los gemelos estaban por cumplir los nueve meses en el vientre de la madre, y pese a que las quejas por el malestar de la inmigrante eran persistentes, los agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona las ignora ron, les negaron atención médica y los deportaron al estado de Sonora.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cuando vemos este tipo de acciones por parte de los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los EstadosUnidos(CBP, por sus siglas en inglés ), nos cuestionamos qué tanto ha cambiado las prácticas racistas en la nueva administración de Jo eBid en.

Y es que depurar a todas las manzanas podridas dentro de la corporación que estuvo regida por el odio y la segregación racial, es una tarea utópica, ya que se trata de decisiones individuales de los agentes quienes ejercen el poder a discrecional id ad y bajo sus propias ideologías.

Conversando con Fernando García, director y fundador de la Red Fronteriza de Derechos Humanos con sede en T ex as me dijo que este problema en las fronteras es una“olla depresión ”, ya que durante la era de Trump hubo una agresión brutal contra losmigrantes.

Pero a pesar de que esta administración está buscando darle otra salida, el problema es que no existe una narrativa clara de cómo tratar a los migrantes, “por eso vemos a niños en centros de detención y aquí en T ex as hasta en bases militares ”. Esther Lumm, vocera del grupo Uncage & Reunite Coalición de Familias en Arizona coincidió que aunque el presidente Biden está haciendo lo correcto al intentar hacer un cambio en las agencias federales, “el problema es que Trump dejó un desastre, y no se puede resolver esta crisis inmediatamente, por eso en Arizona se tuvo que rentar hoteles para alojara los inmigrantes, los que estaban siendo dejado sen las terminales de autobuses ”.

Platicando con expertos sobre el tema, coinciden que el reto actuales crear una infraestructura donde se pueda alojara los indocumentados de una forma humanitaria y que reciban atención médica, ya que el incremento migratorio obedece alas nuevas políticas anunciadas por Biden, donde se ha dado una reapertura en las fronteras y para acelerar los procesos, los deportan inmediatamente, como el caso de esta pareja de hondureños, quienes fueron tratados negligentemente por agentes de la patrulla fronteriza que actuaron bajo sus propios lineamientos y trasgrediendo las leyes.

Estas decisiones basada en el odio hacia los solicitantes de asilo, están ocasionado las lágrimas de una familia centro americana que perdió a sus gemelos nonatos por una acción tomada unilateralmente desde el privilegio del poder asumido por empleada s de las agencias federales, la mayoría de ellos sin estudios superiores y perfil es psicólogos de dudosa estabilidad emocional. Así sucede, cuando laca sano se aseó por largo tiempo, las ratas sigue resguardándose en los rincones.

*Periodista Independiente en Arizona y actual colaboradora para la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).