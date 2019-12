Los mitos en las Relaciones Públicas

¡Soy pésimo para hablar en público!, ¡No soy bueno para las reuniones ni para vender!, Expresiones como estas las escucho con demasiada frecuencia.

Las relaciones públicas son más que una serie de acciones de comunicación con el objetivo de establecer y mantener vínculos con distintos públicos, las relaciones públicas son una ciencia, una serie de pasos con hipótesis establecidas desde un inicio. Desafortunadamente la poca o mala práctica de muchos “publirrelacionistas” terminado en la psique colectiva como una práctica que solo organiza eventos y hace fiestas.

Hoy te quiero compartir 5 mitos sobre las Relaciones Públicas que mucha gente cree pero que solo contaminan y minimizan el enorme potencial de esta disciplina que hoy llamo ciencia.

1.- Las Relaciones Públicas son para gente extrovertida. ¡Para nada¡ yo diría que, en todo caso, son para quienes carecen de expresiones o actitudes que le permiten interactuar con los demás. Aún así, las RRPP son para todo y para todos.

2.- Las Relaciones Públicas son para cuando no tienes experiencia. Esta es una gran mentira las RRPP son un mecanismo que se aplica a empresas o personas con o sin experiencia, inclusive iré un poco más allá: las Relaciones Públicas son una forma de ser para crecer y desarrollar.

3.- Las Relaciones Públicas son para negociar algo a cambio. No precisamente, es más, ni siquiera es una máxima de esta disciplina, más bien son mecanismos para lograr objetivos en donde las partes mantengan las buenas relaciones, se fortalezcan o, en el peor de los casos, que las afectaciones sean las mínimas.

4.- Las Relaciones Públicas son para cuando necesitas alguna cosa. Negativo, este mito es una mentira, el campo de acción de las RRPP va desde conseguir algún objetivo hasta la prevención de adversidades, conexión con terceros, despejar dudas y formar cultura en las audiencias o consumidores.

5.- Las Relaciones Públicas son puros eventos y fiestas. Esta es la parte que personalmente más me duele pues he visto decenas de ex empleados ahora dedicándose esta talentosísima disciplina y terminan “vendiéndose” como publirrelacionistas ofreciendo servicios de organización de eventos o de maestros de ceremonias.

Desde la perspectiva empresarial o corporativa, ¿cuál es el futuro de las Relaciones Públicas? Es buen tema para otra columna, pero te dejaré 3 ideas que he identificado como campo de acción para esta hermosa carrera: 1) Storytelling, existe una necesidad enorme por generar historias atractivas para provocar lo que toda empresa quiere de sus productos: “engagemente”. 2) Storydoing, pasar de la idea a la acción, articular y materializar las estrategias. Siempre he visto en el verdadero publirrelacionista a la persona capaz de, desde atrás y no en el protagonismo, hacer que las cosas sucedan. Ahí hay mucho dinero. Y por último 3) Información, el profesional de las Relaciones Públicas complementa su experiencia con el valor de los datos, la estadística, la información objetiva. La combinación de evidencias científicas que provee la Investigación de Mercados con el sentido común de las Relaciones Públicas hacen de eso un cóctel poderoso para cualquier proyecto.

En Baja California hay varios esfuerzos colegiados por dignificar la práctica de las RRPP y reinstalarla en el lugar que le corresponde: generar valor para el desarrollo y el crecimiento de todos, no para el lucimiento personal.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.