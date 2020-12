Los mejores impulsadores en la historia del beisbol

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

“Este año, en vaz de espíritu navideño, tenemos tremendo espíritu Covid 19”... El Murciélago aquel, de Wuhán.-

-o-o-o-o-oHoy es día del correo como todos los martes. Y mañana miércoles también.

Francisco J. Carrillo, de Aruba, pregunta…: “¿Quién es el latinoamericano con más carreras impulsadas en la historia de las Mayores, y qué lugar ocupa Miguel Cabrera?”.

Amigo Paco…: El nativo de Latinoamérica con más remolcadas es Albert Pujols, con dos mil 100, quien ocupa el tercer lugar. El líder es Hank Aaron, dos mil 297; segundo Babe Ruth, dos mil 213. Cabrera es el número 24, ha impulsado mil 729.

Oswaldo Castellanos, de Brooklyn, pregunta…: “ ¿David Concepción sea elegido para el Hall de la Fama por alguna vía especial, y hay alguien en Cooperstown de quien Ud. considere injusta su exaltación?”.

Amigo Chaldo…: David puede ser elegido por alguno de los Comités de Veteranos, los cuales ahora son designados para cubrir épocas. Y sí hay más de uno en el Hall de la Fama que considero no debieron ser elevados.

Alvaro Calderón, de Culiacán, pregunta...: “¿Hubo algún pelotero mexicano en las Ligas Negras?”.

Amigo Alva…: No se ha identificado a ninguno.



Edgar Barroeta, de Acarigua, opina...: “Información para Fernando Arreaza. Todos somos ignorantes de algo. Es decir, Ud. y yo tampoco nos las sabemos todas.

Por ejemplo, Ud. ignora las interioridades del manejo de las elecciones para el Hall de la Fama. No debemos enojarnos porque nos digan ignorantes”. Y para Ud. Vené, ¿cuándo publicará la biografía de Luis Aparicio. Es necesaria para que los jóvenes sepan la clase de pelotero que fue, un ganador, un líder, hombre de equipo y tuvo lo que pocos bigleaguers poseen: visión del juego e inteligencia para manejarlo, intuición. Los juegos no sólo se ganan con batazos y atrapadas, sino también con inteligencia y astucia. Luis fue considerado por mánagers y técnicos como el jugador más inteligente de toda la gran carpa. Suena extravagante pero es rigurosamente cierto. Estuvo en 13 Juegos de Estrellas”.



Amigo Edyo…: La Vida de Luis Aparicio la escribió y publicó en Venezuela, el famoso autor, Asdrúbal Fuenmayor, sobre 716 páginas de las grandes.



Oscar Palacio S. de Puerto Peñasco pregunta…: “Muchos lanzadores de Grandes Ligas hoy día, quedan de forma indebida tras tirar la pelota, mal parados, con los pies atravesados, no preparados para fildear cualquier batazo. ¿No les importa eso a los coaches?”.

Amigo Caro...: No son mayoría. Pero sí, unos cuantos están concentrados en los lanzamientos. El juego mismo les reclamará lo que están haciendo mal.

ATENCIÓN.- En google, puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.