Los Marlins y los Mets a jugar en Puerto Rico

La Pregunta de la Semana: Aaron Judge (Yankees) posee el récord de más jonrones en temporada de novato, con 52 en 2017. ¿Cuáles son los dos novatos que le siguen, segundo y tercero?

La Respuesta…: Mark McGwire (Atléticos), 49 en 1987, y Cody Bellinger (Dodgers), 39 en 2007.

Más turnos pide Ender.- El maracaibero Ender Inciarte (Bravos), considera que lograría mejor promedio al bate, si tuviera más turnos, ha consumido 187 y batea para .235, cinco jonrones, 21 impulsadas. Ender es un buen center fielder, quien cobra este año cinco millones 700 mil dólares, y está firmado para 2020 por siete millones 700 mil, para 2021 por ocho millones 700 mil y para 2022, por nueve millones. “Comprendo que debo tener paciencia” dijo durante la visita de su equipo a Miami, “y jugar como si fuera el primer juego o el último juego de la temporada. Nuestro equipo está muy bien y vamos a llegar mejor a la postemporada”. A los 28 años, Ender está en su sexto de bigleaguer…

Serie muy especial en Puerto Rico.- Los Mets y los Marlins jugarán tres veces durante la temporada 2020, en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico. El calendario fija esos encuentros para los día 28, 29 y 30 de abril, con los miamienses de home club. Derek Jeter dijo…: “Esta es una serie muy especial, porque se jugará en un territorio realmente rico en su historia del beisbol”…

Glayber v/s Orioles.- De los 26 jonrones disparados por Glayber Torres este año,13 han sido frente a los Orioles. Y contra ellos batea para 477, con 20 carreras impulsadas, y todo en solo 17 juegos…

No va bien Soria.- Algunos periodistas impacientes de Oakland le sugieren a Joakim Soria retirarse y a los Atléticos que le dejen libre. Es que el nativo de Monclova, de 35 años de edad, no va en su mejor campaña, con récord de 1-4, 4.33 y cero salvados. Lo cierto es que no ha tenido chance de salvar y en 56 apariciones solo ha lanzado 54 innings, pero ha salvado 220 juegos en sus 13 temporadas…

Galvis, es ahora Rojo.- Los Rojos reclamaron al infielder Freddy Galvís, de los Blue Jays, vía waivers. Galvis es nativo de Punto Fijo, de 24 años y está en la octava campaña de su carrera, con honorarios de cuatro millones de dólares. Batea en la temporada para 267, 18 jonrones, 54 impulsadas..

