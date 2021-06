Lo que quieras puedes hacer

Scott Adams es un caricaturista muy cotizado en USA, y comenta en uno de sus libros que su madre le enseñó que se puede lograr cualquier cosa. Lógicamente habrá cosas que jamás podrás, como es jugar profesionalmente el deporte que te gusta, o que te paguen por cantar.

Pero el consejo de su mamá Scott lo aplicó a que se puede aprender cualquier cosa. Y el mejor ejemplo es el mismo: ha logrado ser uno de los caricaturistas más cotizados en su país, y es uno de los oradores profesionales mejora pagados.

Ha escrito once libros, y algunos de ellos han formado parte de la lista de más vendidos por el New York Times

Ha tenido tres enfermedades consideradas incurables, una de ellas le provocaba espasmos musculares en la mano que utilizaba para hacer las caricaturas, otra de ellas era la de vejiga tímida, y la última fue una enfermedad que le engarrotaba cuerdas vocales y no podía hablar. Las tres las resolvió a base de prueba y error tratando varias soluciones que investigó por su cuenta.

Después en 2015 dio un giro en su labor como caricaturista, y empezó hacer comentarios sobre política de su país, y logra convertirse en líder de opinión al respecto.

Como se podrá observar, Scott no tiene límites para proponerse algo y lograrlo. Así que estimado lector, si alguna ves le dicen que no sirve para algo no haga caso.

Francisco Noriega Astiazaran.

Una forma de poder lanzarte hacer lo que quieras es clave lo siguiente: afirma Scott que la clave está en tener muy bien definidas tus prioridades, y en base a ellas actuar con toda confianza en cualquier cosa que se te ocurre.

Y esto me parece fue un aspecto medular en la vida de Francisco Noriega, de quien me jacto haber sido buen amigo en este planeta.

Y para el efecto me baso en las prioridades que maneja el mismo Scott Adams:

Uno mismo: Francisco fue un individuo que se ocupaba mucho de su propia salud. Era un fan de la medicina alternativa, y desde el punto de vista espiritual era un practicante de su religión católica. No tenía empacho de hablar de Dios y de temas espirituales con sus amigos.

Familia: con su mujer Yolanda Soto engendran ocho hijos, siete de ellas ya con sus respectivas familias, y el último la inicia este fin de año. Y 28 nietos. Recuerdo que uno de sus pendientes era qué mundo le tocaría a los mismos.

Amigos. Supo hacer muchos de ellos. La iglesia llena en su funeral es una prueba de ello. Mucha gente consternada por su repentina partida.

Como empresario. Junto con Benjamin Aguilar, su socio, durante más de 40 años juntos iniciando y desarrollando empresas: agropecuarias, construcción, tecnología, acuícolas, productos sanitarios, por mencionar algunas de ellas.

Su comunidad: Liceo Thezia, Campogrande, Fundación Esposos Rodríguez, El Estero, y varias labores altruistas que apoyó. Y jamás haciendo alarde de las mismas.

Gozaba mucho lo que hacía, primordialmente su familia, sus amistades, los caballos y los ranchos.

Considero que una vida tan productiva en todo sentido como la de Francisco es una prueba fehaciente de que uno puede lograr todo lo que le interese, o más bien todo lo que uno se esfuerce por aprender y hacer.

Descanse en paz mi estimado Francisco Noriega, y usted estimado lector que pases un estupendo domingo. ¡Hasta luego Francisco!

* El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.