Legales indispensables para E-commerce en México

Ya lo he dicho en repetidas ocasiones, lo fácil es configurar el carrito, lo verdaderamente complicado es la logística y si a eso le sumamos los temas legales, entonces podrá usted tener una idea general del gran trabajo que hay que hacer para abrir un canal de ventas digital, o sea, su tienda en internet.

Hoy preparé un resumen general sobre los aspectos legales del e-commerce para su referencia.

1.El SAT. Debe de tener resuelto el tema fiscal, porque va a tener que configurar un método de pago electrónico y necesita una cuenta bancaria, además de que le solicitarán factura en algunos casos. No me extenderé mucho en este tema porque no es mi favorito.

2. Registre su marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al principio nos ponemos muy creativos y creemos que no es tan importante, pero hay dos riesgos, uno, que esté registrado por otra empresa y que después le soliciten retirar ese nombre o bien, que usted tenga mucho éxito y lo registre otra empresa, yep! así se las gastan.

3. Registre su dominio. No es lo mismo marca que dominio, ni una sustituye a la otra; el hecho de que usted tenga el dominio www.mimarca.com no quiere decir que legalmente esté registrada la marca, no confunda por favor. El ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) es el organismo encargado del nombre de dominio territorial, quien brinda la información y registros para dominios, asigna direcciones IP y administra dicha información. En México está representado por NIC México o NIC.MX, organización responsable de administrar el código territorial (.mx). Aunque usted lo puede comprar donde quiera, yo uso goddady.com

4. De sus proveedores. Si su proveedor es extranjero deberá contar con los servicios de aduana en México, porque no recae en los vendedores el tema de pago de aranceles en México, y para que su agente aduanal trabaje, usted tiene que solicitar los MSDS y certificado de origen de cada producto que pretenda importar al país y después vender. Infórmese. Cantidad de pedidos y sueños se quedan atorados en la aduana por desconocimiento.

5. Protección al consumidor es Ley en México y establece que el proveedor de servicios por internet deberá cumplir con condiciones de venta, calidad, información, publicidad, garantías, promociones y ofertas. Eche un ojo al reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Publique sus políticas de ventas y de devoluciones en el sitio. Asesórese.

6. Uso de Datos Personales en México aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y si entre sus clientes hay al menos un ciudadano europeo, le aplican la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) es la nueva normativa que regula la protección de los datos de los ciudadanos que vivan en la Unión Europea. El reglamento entró en vigor el 24 de mayo de 2016, pero es de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018. Configure su aviso de privacidad.

Esto es solo una idea general para su referencia, si usted elige vender a través de marketplaces como Amazon o Mercado Libre, deberá de acatar sus políticas y firmar contrato. Entonces ya está usted informado, si tiene dudas búsqueme en mis redes sociales :)

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.